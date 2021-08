I Death of a Legend online con Cruel Summer

I Death Of A Legend rispolverano una super hit degli anni ‘80, Cruel Summer delle Bananarama, e la ripropongono in una versione 2.0

Finalmente è arrivata l’estate e con essa la voglia di uscire, stare con gli amici, scatenarsi in balli sfrenati nonostante il caldo torrido e soprattutto cantare a squarciagola canzoni che si stamperanno indelebili nella mente come ricordi.

I Death Of A Legend accorrono in vostro aiuto rispolverando una super hit degli anni ‘80, Cruel Summer delle Bananarama, ma con un twist moderno e coinvolgente!

Trippy, frontman della band dichiara: “Questa canzone è un vero e proprio inno per coloro che trascorrono le vacanze a casa, sin dalla sua uscita nel 1984. È un brano che descrive perfettamente la frustrazione per il caldo, la routine cittadina e, soprattutto, il chiedersi cosa stanno facendo nel frattempo gli amici più fortunati in vacanza”.

Mark, chitarrista, prosegue: “Abbiamo pensato che sarebbe stato divertente lavorare su una versione rock’n’roll di questo grandissimo classico, un pelo meno synth e un po’ più chitarroni distorti, quindi eccoci qui! Divertitevi e ricordatevi di bere molto!”.

I Death of a Legend sono una band rock’n’roll formata da membri della scena hardcore punk milanese e schierano: Trippy alla voce, Mark alle chitarre, Zane al basso e Don Malasorte alla batteria.

