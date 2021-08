“Touch” è il singolo di debutto degli Young Lies: il brano è disponibile online su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica

Fuori per Kottolengo Recordings (etichetta di Johnson Righeira) Touch, il singolo di debutto degli Young Lies. Un nuovo e importante capitolo per il duo nato a marzo 2021 che si impone nella scena elettronica made in Italy. Immergetevi quindi in un nuovo progetto nu disco che riporta ai sapori della electro house e in particolar modo di quella french house dei primi anni 2000.

Il brano ruota attorno al concetto del monday mood e di come per sopravvivere alla “botta del lunedì” sia necessario non abbandonare mai i sogni e quell’indefinito “qualcos’altro” che sempre e comunque può esserci e ci dà la forza di andare avanti nel quotidiano. Uno stato mentale. Un qualcosa che va oltre e che, anche se non palpabile, possiamo sempre raggiungere attraverso una forte connessione con il sé e le nostre sensazioni più intime, vere e profonde. Una sorta di cuscino tra mondo onirico e realtà, che può plasmare e dare colore anche al più grigio fottuto lunedì.

BIO:

Il progetto nasce nel mese di marzo 2021. Il duo è composto da Marco Ricci e Luca Lorenzi. Nel corso degli ultimi 20 anni entrambi hanno prodotto musica, collaborato con vari artisti e suonato dal vivo in locali e festival con i rispettivi progetti artistici. Il producer Marco Ricci con il progetto Casa Del Mirto si è fatto conoscere ed apprezzare anche all’estero. Luca Lorenzi in passato ha avuto occasione di lavorare in studio con il produttore inglese Jim Lowe per la realizzazione di due singoli della band Samle. I due si conoscono dall’infanzia e in passato hanno già collaborato con alcuni progetti collaterali, ma è a fine 2020 che una sera si confrontano sull’idea di realizzare qualcosa insieme, idea che si traduce e concretizza in breve tempo in YOUNG LIES, progetto nudisco che riporta ai sapori della electro house e in particolar modo di quella french house dei primi anni 2000.

Marco Ricci

Produttore nel 2002/2003 dei due album sotto il moniker di Urban Chill. Fondatore di Mashhh Records e AIKA Recordings. Casa Del Mirto fino ad oggi. Dj tra il 2006 e il 2008, selezione nu-disco e french touch.

Luca Lorenzi

Fino al 2012 voce, compositore e chitarrista nella band Samle (brit indie rock). Dal 2014 fino ad oggi voce e parte del duo electro-pop To You Mom.

https://www.instagram.com/youngliesmuzik

https://www.facebook.com/Youngliesmuzik

SCOPRI IL SINGOLO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/3dSF8aX