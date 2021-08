Estate 2021: tutti i giochi di carte da giocare sotto l’ombrellone

La tipica estate italiana prevede un’interminabile fila in macchina prima di arrivare al mare, un sole cocente e un’aria che profuma già di crema solare, quell’odore che ricorda un mix di cocco e tiarè.

Da nord a sud la spiaggia torna a ospitare i suoni e i colori caratteristici di Luglio e Agosto; una madre che chiama suo figlio di 5 anni, due ragazzi che giocano a pallone, e diverse intensità di abbronzatura sulle pelli degli italiani distesi a prendere il sole. Molte comitive amano rifornirsi di una buona parmigiana di melanzane, senza dimenticare giochi e passatempi, come le carte. Le carte sono direttamente proporzionali all’estate. In poche parole sono sempre state un elemento immancabile sotto l’ombrellone degli italiani, esse uniscono, dividono, ma il più delle volte riescono a far sorridere e divertire i giocatori che le sanno apprezzare. Ecco alcuni giochi di carte da provare al mare!

Briscola

Senz’altro un gioco rapido e pratico per quelle giornate molto ventilate, apprezzato da tutte le generazioni.

Si gioca con un mazzo di 40 carte con i valori A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donna, cavallo, re, di semi italiani o francesi. Si può giocare in due, in quattro a coppie di due, in tre eliminando il 2 di coppe o fiori, secondo il mazzo usato oppure in sei, tre contro tre, eliminando tutti e quattro i 2. I valori di presa sono nell’ordine decrescente: Asso, 3, Re (o 10), Cavallo (o 9), Fante (Donna o 8), 7, 6, 5, 4 e 2. l’origine del gioco è incerta, ma molti storici concordano sul fatto che derivi probabilmente dalla Francia. Per vincere è necessario totalizzare almeno 61 punti, visto che il totale è di 120.

scopa

Come la briscola, anche questo è un gioco molto adatto alla spiaggia, si può giocare in 2 in 3, in 4. si gioca, con un mazzo di 40 carte italiane, per un valore che va da 1 a 10. il bizzarro nome del gioco deve riferirsi al fatto che chi prende tutte le carte per terra con la scopa ‘’spazza via’’ tutto. Presumibilmente di origini spagnole, era molto famoso nella Napoli del ‘700 presso i pirati che erano soliti giocare vicino al porto per scommettere il bottino accaparratosi dai vari saccheggi di navi mercantili. Il mazziere distribuisce tre carte ad ogni partecipante, lasciandone 4 per terra, in base al valore si possono prendere o buttare carte, fa scopa chi riesce a non lasciare nessuna carta a terra, il punteggio per vincere la mano è di 21.

tressette

Altro gioco popolare, il fatto che sia giocato in diverse parti del mondo causa una certa varietà nel regolamento. Il tressette si può giocare da 2 fino a 4 giocatori (o sino ad 8 in alcune varianti). Le varianti sono molte ma il tressette classico, quello più diffuso, è il tressette incrociato a coppie fisse, che si gioca in 2 squadre da 2 elementi. Il punteggio da raggiungere per vincere può variare.