Bobby Wanna: fuori il nuovo singolo “Giuda”

Bobby Wanna torna sulla scena musicale con il nuovo singolo “Giuda”: un brano tra cultura hip hop, elettronica e melodie

Bobby Wanna torna con il suo nuovo brano Giuda (Trident Music/Polydor), disponibile in streaming e digital download. Dopo il primo singolo Tosse Tosse Tosse,torna con il suo nuovo brano(Trident Music/Polydor), disponibile in streaming e digital download. Francesco Del Conte, aka Bobby Wanna, si è innamorato della cultura hip hop sin da piccolo e ha imparato con il tempo a renderla il veicolo di trasmissione più consono per i suoi pensieri e i suoi racconti. Con Giuda continua nel solco già tracciato con Tosse Tosse Tosse, abbracciando le sonorità elettroniche, ma con qualche inserto di basso analogico che ricorda i tipici groove della french touch. Il brano è lirico e malinconico, rabbioso in certi momenti, in cui un immaginario interlocutore viene proprio preso di mira. È un brano che sembra uno sfogo, ma non duro e sempre molto ballabile, con quel tocco agrodolce che caratterizza sempre il progetto di Bobby Wanna. Giuda è scritto da Bobby Wanna, con il prezioso aiuto musicale di Dario Pruneddu che ha anche prodotto il brano. I due insieme riescono a rendere la musica di Bobby un perfetto mix di hip hop e elettronica, che però non disdegna una grande ricerca nelle melodie. Bio:

Francesco Del Conte nasce a Bologna nel 1997. Fin dai primi anni delle superiori si innamora del movimento Hip Hop e muovi i primi passi nella cultura recandosi agli eventi locali. Fonda e cresce con diverse crew giovanili, sviluppando parecchio materiale indipendente con diversi pseudonimi: Kush, Kusharelli, Relli, Relli Wanna Mic, finendo per adottare il nome Bobby Wanna.

È appassionato di Street Wear e per vari anni cerca di assemblare idee che lo porteranno a creare il marchio indipendente Voodoo Brand, prendendo spunto dalle correnti di moda più underground. Il cambiamento coincide con l’inizio di un nuovo percorso artistico tra Bologna e Milano, assieme al suo produttore Dario Pruneddu, con la maglia collettivo HMCF.

I primi singoli escono nel 2020 (Voodoo, Cose da Pazzi, Porto Venere). Le produzioni iniziano ad essere più elettroniche, mantenendo comunque un attitudine hip hop ma con una maggiore ricerca nelle melodie. Bobby si chiude in studio per un anno senza far uscire nessun brano, per lavorare a nuove idee. Il suono diventa più maturo, mischiando generi e influenze, dando vita a un progetto musicale poliedrico e sperimentale che sarà presto in uscita.