Bluem in tour in Italia: ecco tutte le date

Bluem in tour in Italia con il nuovo album “Notte”: ecco tutte le date, si comincia il 2 agosto dal Festival Abbabula di Sassari

BLUEM arriva in Italia per incantare il pubblico con il suo sound arcaico e lunare. Ecco i primi appuntamenti confermati:

2 agosto – Festival Abbabula – Sassari

17 settembre – Cas’Aupa Social Garden – Udine

18 settembre – Mi Manchi, Ancora – Milano

19 settembre – Covo Summer – Bologna

Chiara Floris, aka Bluem, cantautrice e produttrice sarda di base a Londra, ha pubblicato il 28 maggio il suo primo album in italiano, NOTTE (Peermusic Italy). Prodotto con Simone D’Avenia, NOTTE nasce in una sola settimana di esplosione creativa, brano dopo brano, giorno dopo giorno. Sette tracce che hanno preso la loro forma primaria al calar del sole nella parte melodica, armonica e nei testi, per poi essere elaborate durante il giorno negli arrangiamenti e nella produzione.

Il titolo del lavoro discografico nasce proprio da questo: è un tributo alla notte, momento magico e prolifico in cui BLUEM si trova completamente a suo agio.

NOTTE fonde la malinconia di Bon Iver alla rivoluzione musicale di Frank Ocean, combinandola a una visione artistica che si ispira a nomi come Grimes, Kali Uchis e Rosalía, donne padrone del loro progetto e capaci di portare una visione forte e completa al loro pubblico.

BLUEM fa tesoro degli ascolti eterogenei in cui è sempre stata immersa, dai grandi cantautori e le band che hanno fatto la storia della musica suonate dai vinili del padre ad artisti sconosciuti da lui scoperti duranti i suoi viaggi in Sudamerica e Africa, senza dimenticare le sue passioni per il rock, il jazz, l’indie e le magie sonore contemporanee di artisti come Summer Walker, ABRA, Blood Orange, Tierra Whack, Tyler The Creator, SZA, Khruangbin, Angèle, 070 Shake.

Il risultato è un sound unico che affianca e accompagna parole intense e a tratti laceranti, che ripercorrono rapporti tossici e relazioni deterioriate, traumi vissuti e riscatti emotivi, che esorcizzano sofferenze e angosce, che liberano lo spirito da lacci troppo stretti e lo spingono verso nuovi destini e nuovi stimoli.