Bijou Vanguard online con un nuovo singolo

È disponibile da oggi in digitale “All Eyez On Me” (https://musics.link/Bijouvanguardalleyezonme), il nuovo singolo di Bijou Vanguard: l’artista italo-ivoriana ex membro del collettivo hip hop novarese Sin City Money.

“All Eyez On Me” segna il ritorno sulla scena di Bijou Vanguard dopo “Come Ti Pare”, pubblicato nel 2020. Il singolo è prodotto da Aspren, per Strani Frutti Music, con cui l’artista rinnova un sodalizio ormai decennale.

Con questo brano, Bijou Vanguard esprime in beat e rime il suo punto di vista: l’essere una donna nera in Italia. Una situazione che, dal suo vissuto, è ancora una strada in salita disseminata di disagi e discriminazioni. “All Eyez On Me” è una confessione chiara e diretta, una presa di posizione verso una società che – nel quotidiano – dimostra ancora la sua poca tolleranza alla diversità di genere ed etnia. Camminare per strada e sentire gli occhi puntati addosso, gli stessi che celano messaggi, intenzioni e tabù che Bijou è pronta far crollare con la musica.

“All Eyez On Me” è un pezzo contemporaneo per contenuti e suoni. La base si inserisce nel panorama delle sonorità più recenti: segno che il brano vuole essere un nuovo inizio per l’artista, che non si allontana dalle influenze afro-tribali ma le riporta nei contenuti e nello spirito hip hop – soul che suona ancora forte.

