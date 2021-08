The Prince: la serie animata ironizza sulla Famiglia Reale

Il principe George protagonista della serie animata The Prince che ironizza sulla Royal Family: è ancora inedita in Italia

Un principe George irriverente, saccente e sarcastico è il protagonista di The Prince, una serie animata che ironizza sulla Royal Family.

Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) sono

12 gli episodi complessivi, disponibili sulla piattaforma HBO Max ma ancora inediti in Italia, in cui il primogenito di William e Kate conduce lo spettatore nel dietro le quinte della famiglia reale inglese.

Nessuno escluso. Da Harry e Meghan che si godono la vita nel “palazzo-appartamento” di Los Angeles, alla Regina Elisabetta che non perde di vista un secondo la sua corona.

La serie vede un cast vocale di eccezione. Tra i doppiatori originali anche Orlando Bloom (Harry), Iwan Rheon (William), Dan Stevens (Carlo) e Sophie Turner ( Charlotte). La voce del principe George è di Gary Janetti, che è anche creatore e ideatore della serie.