Nevralgia posterpetica: nuovo cerotto di lidocaina per il dolore

Dolore da nevralgia posterpetica: arriva sul mercato un nuovo cerotto di lidocaina all’1.8% che migliora aderenza ed efficacia

La nevralgia posterpetica (PHN) è associata a dolore da moderato a severo con meccanismi periferici e centrali. Sebbene non esista un chiaro approccio terapeutico di prima linea al controllo del dolore nella PHN, i cerotti alla lidocaina sono spesso usati come monoterapia o come parte di un regime multimodale del dolore. Sono realmente efficaci? Cosa ne pensano pazienti, medici ed infermieri? Un sondaggio su queste popolazioni ha evidenziato limiti e potenzialità e ha dato la spinta allo sviluppo di un nuovo cerotto più leggero, aderente ed efficacia. I risultati sono stati pubblicati su Journal of Anesthesia, Intensive Care, Emergency and Pain Medicine.

La nevralgia post-erpetica (PHN) si verifica quando il dolore persiste a seguito di un episodio di fuoco di Sant’Antonio. Questa malattia può causare dolore da moderato a forte, che può essere trattato in diversi modi. La nevralgia posterpetica (PHN) è la più frequentemente complicazione dell’infezione virale da varicella zoster (VZ) riportata (fuoco di Sant’Antonio) con un’incidenza stimata dal 9% al 19%.

La PHN si verifica in genere tra le persone anziane che hanno avuto la varicella più di 20 anni fa ed è destinato a diventare sempre più prevalente con l’invecchiamento della popolazione. Fattori di rischio per la PHN include l’età avanzata, lo stress, la soppressione del sistema immunitario, l’uso di farmaci immunosoppressori, malattie autoimmuni, alcuni tumori solidi, alcune malattie croniche come la malattia polmonare ostruttiva cronica, depressione, trauma fisico recente e recente esposizione al virus VZ.

La PHN è associata a dolore da moderato a grave o molto grave con varie caratteristiche (sordido, pulsante, elettrico, lancinante) e una manifestazione imprevedibile. Dal 30% al 50% delle persone con PHN ha dolore che persiste per un anno o più. Il dolore segue tipicamente il corso del nervo lungo l’eruzione segmentaria acuta della VZ.

Le linee guida per il controllo del dolore associato alla PHN raccomandano i cerotti di lidocaina e agenti sistemici come anticonvulsivanti, antidepressivi triciclici e oppioidi. La terapia può comportare un singolo agente o una combinazione. Non esiste una prima linea ottimale chiara di trattamento, ma i cerotti alla lidocaina sono tra i farmaci di prima o seconda linea raccomandati e sono spesso parte importante della terapia del dolore multimodale.

Nonostante le numerose opzioni per il controllo del dolore da PHN, l’analgesia rimane subottimale. In effetti, meno della metà di tutti i pazienti affetti da PHN riferisce una riduzione del dolore superiore al 50% con qualsiasi tipo di terapia. Questo crea preoccupazione e frustrazione tra i pazienti e operatori sanitari che è esacerbato dal fatto che il dolore da PHN è complesso.

Poiché PHN comporta una riattivazione del virus VZ latente che provoca una risposta infiammatoria, è in grado di distruggere sia i neuroni periferici che quelli centrali. Anche quando l’eruzione cutanea di PHN si risolve, il danno neurale e l’infiammazione può portare a sensibilizzazione centrale e dolore cronico, con conseguente sindrome dolorosa complessa con componente neuropatica.

Il concetto di cerotto alla lidocaina conferisce l’apparente vantaggio rispetto ai trattamenti farmacologici sistemici in quanto vi è un basso assorbimento sistemico del farmaco, associati a effetti collaterali minori e più lievi. Questo può essere di particolare importanza per i pazienti in politerapia, che è più diffuso tra i pazienti geriatrici rispetto ai pazienti più giovani. Inoltre, si ritiene che i sistemi di somministrazione topica siano relativamente facile da usare e ben accettato dai pazienti.

È stata dunque condotta un’indagine per valutare le conoscenze, atteggiamenti e pratiche di medici e pazienti riguardo al cerotto alla lidocaina e scoprire le attuali esigenze insoddisfatte. Pazienti e infermieri sono stati intervistati sull’uso del cerotto alla lidocaina e uno degli svantaggi di una versione precedente del patch era il fatto che non è rimasto correttamente apposto per le 12 ore necessarie per il trattamento.

Il sondaggio online, è stato il primo del suo genere, tra i pazienti con PHN (n=153) e gli infermieri (n=151) al fine di determinare le conoscenze, gli atteggiamenti e le pratiche cliniche e del paziente nei confronti del cerotto alla lidocaina e dei bisogni attualmente insoddisfatti.

La maggior parte dei pazienti e degli infermieri ha trovato che il cerotto ha fornito un efficace controllo del dolore. In media, i pazienti hanno utilizzato la prescrizione di cerotti alla lidocaina tre volte e il 26% dei pazienti ha utilizzato più di tre confezioni.

La maggior parte dei pazienti (80%) e la maggior parte degli infermieri (88%) pensavano che sia necessario un cerotto con capacità più duratura di aderire al corpo. I risultati dell’indagine hanno indicato che ai pazienti affetti da PHN viene prescritta una media di 2,6 farmaci per controllare il dolore da PHN, compreso il cerotto alla lidocaina.

Ci sono state risposte negative relative alla capacità dei cerotti di aderire alla pelle. I pazienti hanno segnalato l’uso di nastro adesivo per tenere in posizione i cerotti e/o cerotti che si sono staccati completamente, interrompendo il periodo della dose terapeutica.

La maggior parte degli infermieri (53%) ha riscontrato che il più grande ostacolo al controllo del dolore da PHN era la non conformità e il 98% ha dichiarato che l’adesione affidabile del cerotto per l’applicazione prevista di 12 ore era “abbastanza importante” o “molto importante” per il controllo del dolore da PHN.

Il 45% degli infermieri ha affermato che la scarsa aderenza del paziente ai regimi analgesici per la PHN era correlata alla scarsa adesione del cerotto alla lidocaina.

Dagli autori è stato dunque sviluppato un nuovo cerotto di lidocaina bioequivalente con una maggiore biodisponibilità, più leggero in peso e progettato per una migliore adesione di lunga durata. Il sistema topico 1,8% è stato specificamente progettato per risolvere il problema appiccicoso dell’aderenza del cerotto utilizzando un basso quantitativo di lidocaina (riducendo il peso e l’ingombro del cerotto) ma mantenendo la stessa superficie per il trattamento con un adesivo superiore e un supporto facile da staccare.

Questo nuovo sistema di patch può offrire nove volte la biodisponibilità della lidocaina rispetto ai cerotti precedenti grazie al suo sistema adesivo senza acqua, con una forma migliorata ed essendo molto più leggero e il 50% più sottile. In confronto, il più vecchio cerotto di lidocaina al 5% conteneva più lidocaina (700 mg contro 35 mg), è corrispondentemente più pesante e più spesso e ha un supporto che deve essere staccato da un bordo. Va notato che il sondaggio ha preceduto l’introduzione di questo nuova patch e riflette i punti di vista sui vecchi sistemi di patch.

In conclusione, la PHN è associata a dolore periferico da moderato a grave e dolore centrale e non ha un chiaro trattamento di prima linea. I cerotti di lidocaina sono una terapia di prima linea frequentemente utilizzata ma non sono così efficaci o usati frequentemente come avrebbero potuto essere a causa della scarsa adesione del cerotto. Il cerotto bioequivalente all’1,8% di lidocaina risolve questo problema garantendo una maggiore aderenza.

