Mess torna con “Queste notti magiche”

È disponibile in digitale e in rotazione radiofonica “Queste notti magiche” (ascolta qui ) , nuovo brano urban/pop del cantante palermitano classe 2001 MESS.

“Queste notti magiche”, con cui il cantante continua ad esplorare nuovi percorsi sonori e testuali rispetto ai suoi precedenti lavori, è dedicata agli Europei di calcio e alla nazionale italiana: “Questo singolo nasce dalla carica e unione che dà la maglia azzurra in queste settimane di competizioni internazionali – racconta Mess – è un brano scritto da me, grazie alla produzione di Riccardo Borsellino, e ispirato alle “notti magiche” di Italia ’90.

BIOGRAFIA

MESS, pseudonimo di Pietro Messina, è un cantante classe 2001, nato e cresciuto a Monreale in provincia di Palermo. Da piccolo comincia ad appassionarsi al canto e alla musica e dal 2015 decide di approfondire gli studi musicali. Comincia così a partecipare e vincere vari concorsi canori, e ad ottobre 2018 arriva alle semifinali di Area Sanremo Tour, sale sul podio piazzandosi al terzo posto, con più di 5000 voti favorevoli nel sondaggio di opinione. Sempre nel 2018 iniziare a studiare presso l’accademia “Roxy Studio” di Fabio Castorino, con cui realizza con il nome di Pietro Messina, i brani “Staremo al mare”, “Parlarti di lei”, “Ti Disconnetto” e “Bora Bora”, che gli permettono di calcare palchi di importanti concorsi per canzoni inedite, a Londra, Tunisi e nel resto d’Italia. Nel 2019 partecipa e rappresenta l’Italia a “Young Talent Festival” di Hallow Londra, gareggia con giovani provenienti da tutto il mondo e riesce a vincere il primo premio con la canzone “Staremo al mare”. Nel 2021 decide di cambiare nome in MESS, proprio per dare un segnale di svolta e di crescita, sia personale che nelle sue composizioni. Per questo nel maggio 2021 esce “Tempo”, e a adesso il nuovo singolo “Queste notti magiche”.

Link social

Spotify: https://links.altafonte.com/0rmyxxa

Instagram: https://www.instagram.com/iosonomess