“La patatina” è il tormentone dei Gem Boy e Gianni Drudi

”La patatina” il nuovo e freschissimo singolo dei Gem Boy & Gianni Drudi: il brano è online su tutte le piattaforme digitali

A portare un po di allegria in questa estate è il brano ironico del mitico Gianni Drudi con i Gem Boy: “La Patatina”. Un brano divertente, spumeggiante che sta ormai spopolando su tutte le spiaggie ma anche su tutti i social.

Oltre a farci sorridere il tipico stile da tormentone della canzone, la musica è travolgente e movimentata, impossibile non ballarla! Inoltre il video musicale (https://youtu.be/FAqZJoRPI1k) la rende particolarmente simpatica: una nave da sogno, la Lady Cristina, che accompagna nelle coste adriatiche i cantanti e i musicisti circondati da bellissime ragazze in bikini. Il panorama di Rimini, in aggiunta alle coreografie crea la classica atmosfera estiva, carica di spensieratezza e giocosità. Possiamo vedere e sentire menzionare più volte la protagonista della canzone, a gran voce: la classica patatina, merenda perfetta, stuzzichino preferito di ogni aperitivo, buonissima e unica.

Un brano da spiaggia che sa di sole, di risate, di amici che insieme mangiano patatine. Il ritornello va al ritmo della frase “tormentone”, “Dammi una patatina”, la richiesta che tutti almeno una volta nella vita abbiamo fatto, accompagnato da un fragoroso e irriverente “No No No”!!

Questo bel pezzo sarà inserito nella raccolta “Formentera compilation” insieme a tanti altri brani di artisti famosi e sara’ possibile ascoltarlo nelle gia’ numerose serate di festa dove sarà presente Gianni Drudi.

I GEM BOY: la band è famosa per la creazione di cover parodistiche di canzoni famose, con riscrittura dei testi, trattando temi quali il sesso e la poca credibilità dei cartoni animati. Il successo aumenta e nel 1998 incidono il loro primo CD ufficiale, “ Il triangolo

delle Bermuda. Nel 1999 è l’anno di F.I.G.A. (Fans italiani gnocca amica), altro album cult del gruppo.

I Gem Boy confermano la loro presenza per l’anno 2012 a Colorado! Le canzoni presentate sono state: “Freddy Krueger”, “Batman e Robin”, “Hulk”, “Heidi”, “Matrix” e “Lady Gaga”. Anche l’anno successivo approdano nella trasmissione di Italia 1. Durante la prima puntata i Gem Boy cantano una canzone che sulle note di “Get Lucky” prende di mira la chirurgia estetica. Il titolo è “Attenta che esplodi” . Tantissimi i concerti con Cristina D’Avena .

GIANNI DRUDI: cantautore e produttore musicale, è arrivato al successo con la canzone “Fiky Fiky” (di Drudi – Bersani) vendendo 1 milione di copie negli anni 90. Esce poi il goliardico Drudi per Ricordi International con testi scritti da Luciano Beretta, già paroliere di Adriano Celentano, come “Tiramisù la banana col bacio”, “L’uccello”, “Come è bello lavarsi”.

In quegli anni scrive molti balli di gruppo, gettonati nei villaggi, sulle spiagge e discoteche, tra i quali: “Il ballo del pinguino”, “Ciapa la galeina”, “ La macchina del capo”, “Africa salamelek”, “Prendi la pecora!”.

Come cantautore impegnato scrive “Addio Summertime” e “ Un’Estate a Saint Tropez” con Bobby Solo, “Ubriaca di te”, “Peccati non ne ho” (Disco uscito nel 2018 con il Remix “Fiky Fiky” di Deejay Osso)

Riferimento a canali social ( facebook instagram ecc… )

https://www.facebook.com/GemBoyOfficial

instagram: gemboy official

https://www.youtube.com/user/GemBoyOfficial

twitch: gemboyTV