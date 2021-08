Francesco Da Vinci torna con “Signorina”

“Signorina” è un brano che segna una svolta nei testi e nella musica di Francesco Da Vinci: il singolo è disponibile online

Fuori ora “Signorina” il nuovo singolo di Francesco Da Vinci. Torna Francesco Da Vinci reduce da diversi successi guadagnati su più fronti e torna con un irruenza verbale e musicale che incide un vero cambiamento di stile dal respiro internazionale.

“Entro nel locale con un drink in mano quando noto questa tipa e penso ci risiamo, se lo muovi e poi mi guardi ci rimango secco, bevi pure questa volta con me hai fatto centro” queste sono le parole d’inizio brano, molto forti da un contenuto testuale esplicito e spensierato che strizza l’occhio alle atmosfere del mondo latino.



“Signorina” è un brano che segna una svolta nei testi e nella musica di Francesco, ponendo su di un altro piano le potenzialità della propria scrittura. Francesco Da Vinci meraviglia per la sua versatilità e le contaminazioni del nuovo progetto che sono chiaramente d’ispirazione urban e hiphop – soul, adatti per contesti “da club”.

“Signorina” è un singolo che stupirà per la viscerale ballabilità di un artista che si è fatto notare già nelle playlist editoriali Spotify come Napoli Centro e int o’ rion.

BIOGRAFIA

Figlio e nipote d’arte. Dopo un’adolescenza passata tra calcio e musica piccolo il padre sui palchi decide di “appendere le scarpette al chiodo”, nonostante fosse arrivato ad alti livelli, per proseguire il percorso artistico in tutte le sue forme: canto e cinema.

Nel 2014, all’insaputa del padre partecipa ai provini per lo spettacolo di Alessandro Siani, “Stelle a metà”, dove entra a far parte del cast rivestendo il ruolo di uno dei protagonisti.

Nello stesso anno debutta al Teatro Augusteo di Napoli.

Nel 2015 partecipa come ospite allo spettacolo “Se Amore è Revolution”, dove presenta “Amo l’Amore”, brano che per diverse settimane mantiene il primo posto nella classifica nazionale indipendenti di Radio AirPlay. Riceve il prestigioso Premio Malafemmina.

Viene successivamente ingaggiato da Rai Cinema e Tunnel Produzioni per il film “Vita, Cuore, Battito”. Nel 2016 entra a far parte del cast di Gomorra – La Serie per le riprese della terza stagione.

Nel 2018 esce il suo nuovo singolo “Sul Io” che rappresenta la partenza di un nuovo percorso musicale e di un progetto del tutto innovativo che vede Francesco Da Vinci come autore e cantante.

Nello stesso anno entra a far parte della Nazionale Italiana Cantanti e pubblica il suo primo EP digitale contenente 5 tracce inedite dal nome “Origini”.

Nel 2019 Francesco prende parte alla quarta stagione di “Gomorra” non solo come attore ma con bensì 2 brani all’interno della colonna sonora della serie “Nun passa maje” e “Sulo io”.

Nello stesso anno Francesco Da Vinci partecipa al programma televisivo “The Voice of Italy” presentandosi con l’inedito “L’ammore fa paura” ed entra a far parte del team di Guè Pequeno. Risulterà uno dei pochissimi artisti del programma a firmare un contratto discografico con Universal Music Group.

Sempre nel 2019 Francesco entra nel cast del musical “La fabbrica dei sogni”. Il 13 luglio Francesco presenta in anteprima su made in sud il suo nuovo singolo “Luntan a me” featuring Sal Da Vinci, una collaborazione del tutto inedita che per la prima volta vede duettare padre e figlio.

Il 31 luglio esce “Te voglio verè” che supera 1 milione di visualizzazioni su youtube ed il 4 Settembre pubblica “Baby c’est la vie” un’altro featuring con Marco Calone totalizzando quasi 2 milioni di visualizzazioni nel primo mese dall’uscita su youtube.

Da Novembre 2020 è a lavoro su un progetto discografico improntato su sonorità pop-urban/reggaeton ancora inedito. Nel 2021 stringe una nuova collaborazione con Visory Records e sarà ancora nel cast della quinta stagione di GOMORRA – LA SERIE.