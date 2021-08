Floriana debutta con il singolo “Aria”

Fuori in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali “Aria”, primo singolo della cantante siciliana Floriana

Disponibile in digitale e in radio “Aria”, primo singolo di Floriana (ascolta qui). La cantante siciliana, dopo aver conseguito il diploma in canto moderno lo scorso anno ed essersi appassionata al pianoforte, fa il suo esordio con un brano pop che parla di libertà, di amore e di voglia di normalità. Direzione e produzione sono a cura di Kid Gamma.

“È un brano che ho scritto durante il periodo di lockdown – racconta Floriana – per questo racconta la voglia di ritornare alla normalità, alla libertà e ai piaceri della vita. L’estate è il tema centrale, il testo contiene la visione spensierata di una ragazza che racconta la sua estate. Musa ispiratrice delle sue giornate è l’amore per il partner, di vitale importanza proprio come l’aria che respiro.”

BIOGRAFIA

Floriana Muratore, in arte Floriana, classe’91 nasce a Palermo e vive a Castellana Sicula (PA) nel cuore delle Madonie. Inizia a cantare da piccolissima, fa del canto il linguaggio preferito per esprimersi. Ha fatto parte del “Coro polifonico delle Madonie” (voce soprano). All’età di 15 anni è la voce solista femminile di un gruppo di musica folk-popolare con cui nel 2017 è protagonista alle Terme di Diocleziano a Roma per rappresentare la Sicilia alla rassegna “Borghi Viaggio Italiano”. Nel 2012 si cimenta nelle prove di un musical inedito, “Il Giudizio Universale” rappresentato a Gangi (PA), riscuotendo un notevole successo anche con il successivo debutto al teatro Golden di Palermo. Canta ben due volte per lo stilista Domenico Dolce del noto marchio D&G, in occasione di feste private nel paese d’origine di Dolce, Polizzi Generosa (PA). A seguito di vari casting, arriva ai provini di “Amici”, “All Together Now” e “Area Sanremo” e del concorso nazionale “Una Voce per Sanremo” classificandosi in quest’ultimo al quarto posto su centoventi partecipanti da tutta Italia.

La sua esperienza musicale continua presso il C.E.T. (Centro Europeo Toscolano di Mogol) studiando con i vocal coach del contest “Tour Music Fest”. Nel 2017 decide di certificare le sue conoscenze musicali iniziando un percorso di studio professionale presso un Istituto Musicale di Palermo, riconosciuto in Italia e in tutta Europa. Studia pianoforte e prende consapevolezza nella scrittura di brani inediti. Termina gli studi nel 2020 conseguendo il Diploma in canto moderno e inizia a impartire lezioni di canto. Fin da piccola, Floriana cerca sempre di spingersi oltre con la voce e sfruttare tutte le sue capacità, e non identificarsi in un genere musicale, per questo nel suo percorso musicale ha iniziato studiando le basi del canto lirico, si è avvicinata al mondo jazz per poi diplomarsi in canto moderno.

Nel luglio 2018 partecipa alla trasmissione televisiva “Cantando Ballando” dell’emittente nazionale Canale Italia. Nel maggio 2021 si iscrive al Premio per Giovani Cantautori “Fidati dei tuoi sogni”, dove ha raggiunto la finale; è finalista anche del concorso regionale “Una voce per la Sicilia” (entrambi i contest sono ancora in corso, si attendono i risultati). Dopo aver superato a gennaio i provini online, parteciperà al talent&reality show “The Coach” che andrà in onda a settembre sul canale nazionale 7 Gold.

LINK SOCIAL

