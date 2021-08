Country Resort Le Due Ruote tra i cieli più belli d’Italia

Country Resort Le Due Ruote è certificato tra “I cieli più belli d’Italia”, distinguendosi come destinazione d’eccellenza per l’Astroturismo

Nella Maremma più selvaggia e affascinante, lontana dalla frenesia delle grandi città, c’è un luogo in cui poter tornare ad ammirare il cielo stellato e la Via Lattea. È un’oasi di stelle in una terra ricca di natura e di tranquillità: Country Resort Le Due Ruote ad Alberese, nei pressi di Grosseto, ottiene la Certificazione di Qualità “I cieli più belli d’Italia” da parte di Astronomitaly – La Rete del Turismo Astronomico.

La location toscana, meta ideale per trascorrere una vacanza a stretto con una natura rigogliosa e incontaminata, le tradizioni ed i sapori locali, si distingue ora come uno dei luoghi migliori d’Italia in cui contemplare il firmamento in tutto il suo antico splendore.

Il team di Astronomitaly, a seguito della valutazione sulla qualità astroturistica della destinazione, ha conferito a Country Resort “Le Due Ruote” la Certificazione “I cieli più belli d’Italia” – Gold.

Country Resort Le Due Ruote si trova nel cuore della Maremma, non lontano dalle spiagge di Marina di Alberese e dalle splendide città del tufo Pitigliano, Sorano e Sovana, in una posizione nevralgica da cui è possibile raggiungere con relativa facilità le principali località balneari della costa maremmana, la vicina Grosseto e i grandi centri di Firenze, Pisa, Siena e Roma.

L’Agriturismo Country Resort Le Due Ruote è nato da una elegante casa padronale, interamente ammodernata e ripensata al fine di assecondare le richieste e le esigenze del turista odierno. Nonostante questo, la fedeltà ai criteri architettonici e al feeling originali, impregnati di tradizione e storia, sono rimasti invariati. Ogni cosa è curata e concepita secondo ordine e armonia: nulla viene lasciato al caso.

La struttura e le sue terre sono situate in prossimità di un contesto naturale di prim’ordine: il Parco della Maremma, un’area protetta che costituisce un eccezionale patrimonio ambientale per la nostra penisola. Si tratta di un ambiente selvaggio, tra i meglio conservati d’Italia e tra i più ricchi per biodiversità. Le Due Ruote è dunque un punto privilegiato da cui godere di tutta la meraviglia e lo splendore della natura, senza dimenticare la tradizione e il folkore toscano. Birdwatching, Trekking, Escursioni in bici o a cavallo, uscite in barca e manifestazioni storiche rituali, come lo Spettacolo dei Butteri, sono solo alcune delle esperienze che i viaggiatori potranno vivere in Maremma.

A un contesto così ricco si aggiunge anche il cielo stellato: stelle, stelle doppie, nebulose e galassie remote attendono solo di poter essere contemplate in tutta la loro smisurata bellezza dal Country Resort Le Due Ruote.

Una Certificazione Turistica e Astronomica

La Certificazione ideata da Astronomitaly mira ad individuare e valorizzare i luoghi del nostro Paese con una bassa percentuale di inquinamento luminoso – in cui poter ancora ammirare un cielo stellato buio e limpido – e rappresenta l’impegno concreto allo sviluppo del turismo astronomico in Italia.

Tutte le informazioni su Country Resort Le Due Ruote:

https://www.astrotourism.com/place/italy/country-resort-le-due-ruote

Link alla galleria fotografica del Country Resort Le Due Ruote sotto le stelle:

https://www.flickr.com/photos/astronomitaly/albums/72157719453542719

Maggiori dettagli sulla Certificazione “I cieli più belli d’Italia”:

http s ://www.astronomitaly.com/certificazione

LA RETE DEL TURISMO ASTRONOMICO

Astronomitaly è la Rete Nazionale del Turismo Astronomico in Italia vincitrice del “Premio Talento Italiano”, riconoscimento nazionale promosso e ideato da Talenti Italiani e SL&A, e del “Premio Italive” per il miglior evento enogastronomico d’Italia, sostenuta da Legambiente Turismo, Associazione Italiana Turismo Responsabile, Vivilitalia, Luiss School of Government, Federparchi e Federturismo Confindustria.