Questa notte è il nuovo singolo di Dandy Turner

Dandy Turner online su tutte le piattaforme digitali con “Questa notte”, fuori per Visory Records e in distribuzione con Universal Music Italia

“Non ho piu problemi addosso adesso no e ti giuro questa notte è ancora nostra, baciami come non facevi da un pò, mi sembravi di stare sopra una giostra“. Così inizia “Questa notte” di Dandy Turner fuori su tutte le piattaforme digitali.

“Questa notte” parla di una storia d’amore, delle problematiche e delle delusioni che nascono nei legami amorosi, il nostro nasconderci dietro i difetti degli altri, riempire le nostre emozioni con scuse e dipendenze fini solo a se stesse.

“Questa notte” di Dandy ci trasmette emozioni profonde facendoci cadere in un amore che sembra più forte di tutto, nascondendo le nostre nevrosi in una a Roma che nei testi di Turner diviene sempre più onirica, come nelle “Città invisibili” di Calvino

Turner rappresentante della Generazione Z, propone una canzone molto radiofonica, spudoratamente pop che ci trascina in uno stato dei luoghi della fragilità dell’essere.

BIOGRAFIA



Nicholas Lucarini, in arte Dandy Turner è un artista romano classe 99. È definito il cantautore della generazione Z, ma preferisce restare umile. Le sue canzoni nascono dalla sensibilità e dalla volontà di vivere a contatto con le emozioni, anche quelle che lo hanno fatto star male. I suoi brani sono figli delle strade di Roma, canzoni che sanno d’amore e che hanno il sapore di un mondo di ricordi. Il suo percorso conta un grande successo sulle piattaforme digitali, sia audio che video, contando milioni di streams e views sui principali stores. Tra le hit passate spicca “Sei bella come Roma” ma sono diversi i singoli rilasciati da Dandy, con numerose collaborazioni. Anche sui social riscuote molto successo, sia su Instagram che su Tiktok, dove i suoi fan hanno prodotto centinaia di migliaia di video con i suoni delle sua musica.

“Ancora tu ” sarà il secondo singolo dopo “Due cuori a metà” che porteranno l’artista a pubblicare il suo primo album ufficiale.