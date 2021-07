Lil Cerry online con il singolo “Black Haze”

è il nuovo singolo ditargato, un brano che evidenzia il carattere forte e unico di Lil e che lo differenzia da tutto ciò che c’è nel panorama musicale giovanile di oggi . Suonato e composto dallo stesso Lil, è un brano dalla vena grunge ma con ma con richiami trap.

Spiega l’artista a proposito del brano: «”Black Haze” è un brano energico e potente che rappresenta me e la direzione musicale che voglio intraprendere. Spero riuscirà a colpire anche gli ascoltatori»

Il video di “Black Haze” si fonde con la canzone con dei toni cupi e dei cambi di immagini veloci, è stato realizzato da Davide Tombini con il team VaDeMa Music.

Guarda “Black Haze” su YouTube

Biografia

Francesco Ceruti, in arte Lil Cerry, è un musicista di 16 anni. Suona vari tipi di strumenti, in particolare chitarra e voce, oltre ad autoprodursi le basi. Le sue influenze maggiori derivano dal punk/rock, in particolare dalla scena grunge degli anni ‘90 e dalla old school e new wave rap americana. Queste sue influenze lo hanno portato a scrivere e comporre i suoi pezzi, seguito dal team VaDeMa Music di Massimo Buonomo e Stefano Di Meglio. Firma con la Bit Records di Mauro Vai e il primo singolo “Samurai” ha un ottimo successo, programmato anche da Wad di Radio Deejay. Per l’estate 2021 esce il nuovo singolo “Black Haze“.