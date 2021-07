Campagne su Instagram: gli errori da non commettere

Gli errori da non commettere quando si lanciano campagne su Instagram: dalla definizione delgi obiettivi alla scelta del segmento di pubblico

In quest’articolo, verrà trattato un argomento non poco complicato: la creazione, la gestione e l’ottimizzazione di campagne su Instagram.

Fare questo lavoro, è molto meno facile di quello che sembra, infatti non è per tutti. È risaputo che esistono figure altamente specializzate, che si occupano esclusivamente di creare e gestire campagne Instagram di successo (ad esempio l’agenzia web HypnoWeb offre il servizio di gestione campagne su Instagram).

Di seguito una breve lista degli errori che non dovresti commettere se proprio vuoi lanciare le tue campagne senza richiedere l’aiuto di un professionista o di un’agenzia web.

1. Obiettivi non definiti oppure non chiari

Quali sono i miei obiettivi? Perché sto investendo questi soldi in pubblicità? Cosa voglio che facciano gli utenti che visualizzano i miei annunci? Queste sono 3 domande fondamentali che ti devi porre ogni qualvolta lanci una campagna su Instagram.

Ogni azione che facciamo dovrebbe avere un obiettivo, figurarsi una campagna con un budget dedicato. Se non vengono identificati gli obiettivi, difficilmente verranno raggiunti. È quindi fondamentale capire i perché del caso, in modo ottenere i risultati desiderati.

2. Scelta sbagliata del segmento di pubblico

Come tutti sappiamo, il bello delle campagne su Instagram è indirizzare i nostri annunci agli utenti desiderati. Infatti grazie al modello “look-alike”, potremo definire precisamente il nostro target medio, in maniera che i nostri annunci compaiano a tutti gli utenti corrispondenti. Scegliere il giusto segmento di pubblico però, non è così semplice come sembra. Probabilmente rivolgersi ad un’agenzia web come quella di HypnoWeb è la scelta migliore se si vuole ottenere il risultato desiderato.

3. Contenuti sbagliati all’interno delle inserzioni

Regala un’emozione ai tuoi clienti/utenti, fai in modo che si ricordino sempre di te. Trova un pay-off perfetto, falli emozionare o commuovere con una storia, fatti amare per le tue grafiche eccentriche; insomma, trova un modo per colpire il cliente, non essere un’altra goccia nel mare. Crea delle pubblicità degne di essere chiamate tali, grazie a contenuti ottimizzati la brand awareness della tua azienda decollerà, permettendoti di ottenere sempre più clienti.