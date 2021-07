Artrite reumatoide: il fumo aumenta il rischio

Il fumo di sigaretta è stato identificato come uno dei più solidi fattori di rischio ambientale per lo sviluppo dell’artrite reumatoide

In una serie di studi, il fumo di sigaretta è stato identificato come uno dei più solidi fattori di rischio ambientale per lo sviluppo dell’artrite reumatoide (AR). I risultati hanno dimostrato un aumento dose-dipendente del rischio di AR tra i fumatori rispetto ai non fumatori, con una meta-analisi che mostra un aumento del 26% (rischio relativo [RR], 1,26; 95% CI, 1,14-1,39) con 1-10 pacchetti-anno di sigarette consumate e un aumento del 94% con più di 20 pacchetti-anno (RR per 21-30 pacchetti-anno, 1,94; 95% CI, 1,65-2,27).

Mentre l’aumento del rischio di AR è stato osservato indipendentemente dallo stato degli autoanticorpi, un rischio ancora maggiore è stato trovato nei fumatori positivi per il fattore reumatoide (RF) (RR, 2,47; 95% CI, 2,02-3,02) rispetto a quelli che erano RF-negativi (RR, 1,58; 95% CI, 1,15-2,18).

Fumo, AR e stato degli anticorpi

“Il fumo è un forte fattore di rischio per la AR caratterizzata da un aumento degli anticorpi correlati alla malattia come gli anticorpi anti-proteina citrullinata (ACPA), secondo Jeffrey A. Sparks del Brigham and Women’s Hospital della Harvard Medical School di Boston, Massachusetts. “Si pensa che l’infiammazione nella mucosa polmonare e nelle vie aeree possa innescare la perdita di tolleranza immunitaria che si traduce nella produzione di anticorpi che alla fine porta all’artrite reumatoide”, ha spiegato l’esperto.

In uno studio caso-controllo del 2018 che aveva incluso 3655 pazienti con RA e 5883 controlli, i ricercatori hanno riportato un aumento dose-dipendente del rischio sia di AR ACPA-positiva (odds ratio [OR], 1,9; 95% CI, 1,7-2,1) che di AR ACPA-negativa (OR, 1,3; 95% CI, 1,2-1,5) tra i fumatori. Tuttavia, il rischio di RA ACPA-positiva era più pronunciato e persisteva per anni dopo la cessazione del fumo. “Le misure preventive per ridurre il fumo sono essenziali e possono portare a un calo dell’incidenza di AR”, hanno concluso gli autori.

Inoltre, i risultati di altri studi hanno mostrato che il fumo può influenzare la risposta al trattamento con farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD) nell’AR, sottolineando ulteriormente l’importanza della cessazione del fumo per i pazienti con AR così come per gli individui a rischio di sviluppare la malattia.

Malattie respiratorie e rischio di AR

Gli studi hanno anche dimostrato un’associazione bidirezionale tra le malattie respiratorie e lo sviluppo dell’AR, e risultati recenti suggeriscono che il fumo potrebbe non mediare questa relazione. In uno studio di coorte condotto su 283 donne pre-AR e 842 individui di controllo, pubblicato nell’aprile 2021 su Arthritis Care and Research, Sparks e colleghi “hanno scoperto che le donne con malattie delle vie respiratorie come la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e l’asma avevano maggiori probabilità di avere livelli di ACPA elevati anni prima della presentazione clinica di AR,” rispetto ai partecipanti di controllo, ha detto il dottor Sparks. “In particolare, la BPCO era fortemente associata con livelli elevati di ACPA pre-AR, e questo risultato non era esclusivamente spiegato dal fumo.

Dopo l’aggiustamento per pacchetti di sigarette-anno e altre covariate, pre-RA ACPA positiva è stato associata a un aumento del rischio di BPCO (HR, 3,04; 95% CI, 1,33-7,00). L’HR per il rischio di asma con pre-AR ACPA positiva era 1,74 (IC multivariabile 95%, 0,72-4,24), simile a quello osservato per pre-AR ACPA negativa (HR, 1,65; IC 95%, 1,11-2,46).

In uno studio pubblicato nel gennaio 2021 su Arthritis and Rheumatology, Kronzer et al hanno analizzato i dati basati su 1631 pazienti con AR e 3283 individui di controllo dello studio Epidemiological Investigation of Rheumatoid Arthritis per esaminare le associazioni tra AR, malattie respiratorie e fumo.

I loro risultati hanno rivelato un rischio elevato di AR sia sieropositivo che sieronegativo negli individui con malattie respiratorie come segue (95% CI per tutti): OR aggiustato [aOR], 1,2 (0,8-1,7) per la malattia respiratoria superiore acuta, 1,4 (1,1-1,9) per la malattia respiratoria superiore cronica, 2,4 (1,5-3,6) per la malattia respiratoria inferiore acuta, e 1,6 (1,5-3,6) per la malattia respiratoria inferiore cronica.

“Queste associazioni erano presenti indipendentemente dallo stato di RF o ACPA, anche se l’associazione era un po’ più forte per AR ACPA-positiva o RF-positiva che per ACPA-negativo o RF-negativo RA”, hanno scritto Kronzer et al. Inoltre, il legame tra malattia respiratoria e AR era più forte per i non fumatori (aOR, 2,1; 95% CI, 1,5-2,9) rispetto ai fumatori (aOR, 1,2; 95% CI, 0,9-1,5), indicando la possibilità che “il fumo e la malattia delle vie aeree sono associati allo sviluppo di AR attraverso meccanismi parzialmente diversi”

Direzioni future

Kronzer et al hanno dichiarato che la ricerca futura dovrebbe esplorare le potenziali differenze nelle caratteristiche cliniche tra i pazienti affetti da AR con ogni tipo di esposizione, e stratificare i partecipanti in base allo stato di fumatore potrebbe rivelare nuove conoscenze sui fattori di rischio di AR e sui meccanismi patogenetici. Hanno anche osservato che gli sforzi per prevenire le malattie respiratorie possono essere altrettanto importanti come la cessazione del fumo nel prevenire lo sviluppo dell’AR nei soggetti a rischio.

A tal fine, “i medici dovrebbero essere consapevoli che la malattia delle vie respiratorie potrebbe essere un fattore di rischio per ACPA elevato e rischio futuro di AR, e i pazienti con malattia delle vie respiratorie dovrebbero essere monitorati per lo sviluppo di AR”, ha consigliato il dottor Sparks. “La ricerca è necessaria per capire i meccanismi biologici che spiegano questo rischio e per identificare se questo può portare a strategie di prevenzione”.

