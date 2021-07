Viaggi comodi con i joggers di haimēwy Project

I joggers per viaggiare comodi: quelli di haimēwy Project sono morbidissimi, in 100% cotone, made in Italy e super cool

Che sia un viaggio in aereo, in treno o in auto, i joggers, pratici e comodi, sono la soluzione perfetta. Quelli di haimēwy Project, azienda toscana specializzata in leisurewear, sono morbidissimi in quanto realizzati in 100% cotone, completamente Made in Italy e super cool.

Gli sweatpants di haimēwy Project hanno una vestibilità morbida, elastico in vita e alle caviglie, doppie tasche sulla cucitura laterale. Linee morbide, fit oversize e un design minimal, li rendono perfetti per viaggiare, coniugando stile e praticità.

È possibile scegliere tra quattro varianti colore, una bellissima palette ispirata alla natura: sabbia sand dust, lilla wisteria, giallo squeezed mango e verde quiet green, nella doppia versione, tie-dye e vintage wash.