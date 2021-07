Sicilia e Sardegna zona rossa nella mappa Covid dell’UE

Covid: Sicilia e Sardegna in rosso nella nuova mappa Ue elaborata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

Sicilia e Sardegna in rosso, Valle d’Aosta, Piemonte, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata in verde e il resto dell’Italia in giallo. È quanto si evince dalla nuova mappa pubblicata dall’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. La mappa è aggiornata sulla base dell’incidenza del contagio da Covid in riferimento al numero di casi per abitante, parametro in rialzo in almeno mezza Europa.

Quasi interamente in rosso scuro, ossia con più di 500 casi Covid ogni 100mila abitanti, la Spagna, l’Olanda, Cipro e la Corsica. Rossa la maggior parte di Grecia e Francia oltre a Irlanda e Portogallo; parzialmente rossa la Danimarca. Come spiega la Dire (www.dire.it) rimangono verdi in Europa: Germania, Austria, Polonia e tutti Paesi dell’Europa dell’Est, oltre a Svezia, Finlandia e Norvegia.