Prima della vacanza meglio non trascurare la salute orale

I consigli degli esperti Neuromed per la salute orale prima delle vacanze: meglio non rimandare o non terminare trattamenti già programmati

Prima di partire per le vacanze estive sono molti i pensieri che ci affollano la testa: vacanze da organizzare, valigie da preparare, ultimi acquisti da eseguire prima di partire. Tra questi dovremmo inserire anche il benessere della salute orale per evitare di trascurare problemi che potrebbero aggravarsi. Un primo modo per farlo è prenotare una visita di controllo dal dentista in modo che possa verificare lo stato di salute di denti, bocca e gengive e, se necessario, effettuare o terminare eventuali trattamenti. É sconsigliato rimandare o non terminare trattamenti già programmati: potrebbero aggravarsi costringendoti ad effettuare interventi più complessi. Il dentista potrebbe ritenere necessaria una seduta di igiene orale professionale in modo da eliminare in profondità placca e tartaro che non possono essere rimossi durante la quotidiana igiene orale a casa.

Durante la seduta è possibile richiedere uno sbiancamento dentale: trattamento che permette di ripristinare il naturale colore dello smalto. Non scordare di mettere in valigia tutto il necessario per prenderti cura del tuo sorriso: spazzolino, dentifricio, filo interdentale e collutorio è tutto ciò di cui hai bisogno. Se programmi di andare in campeggio o di prenderl’aereo puoi acquistare questi prodotti in formato ridotto in modo che non occupino troppo spazio.

Anche i più piccoli non devono trascurare la salute orale: è importante che continuino a lavare i denti almeno due volte al giorno con un dentifricio a base di fluoro e che effettuino una visita di controllo dal dentista prima di partire per le vacanze. Hai bisogno del dentista? Puoi prenotare il tuo appuntamento presso il Centro Odontoiatrico Neuromed!

Per prenotazioni:

Telefono: 0865 929730

Mail: odontoiatria@neuromed.it

Da Lunedì a Venerdì: 09:00 – 19:00