Music for Change, annunciata la giuria casting

Music for Change, annunciata la giuria per la 12/a edizione di Musica contro le mafie. Iscrizioni al premio aperte fino al primo agosto

Ancora pochi giorni per iscriversi, gratuitamente, a “Music for Change – 12th Musica contro le mafie Award”. Basta collegarsi al link www.musicforchange.it e seguire la procedura.

Intanto fervono i preparativi per una edizione completamente rinnovata del Premio Nazionale che avrà le sue fasi finali nella città di Cosenza. Tantissimi gli ospiti che animeranno le giornate di “Music for Change” che si svolgerà dal 14 al 25 settembre presso i BOCS ART, un luogo unico al mondo nel quale arte, natura e creatività si fondono in armonia. Il Castello Svevo, uno dei luoghi più belli della città bruzia, sarà sede della finale nazionale e della cerimonia di premiazione.

Durante il lungo periodo di residenza artistica gli 8 finalisti selezionati, e il pubblico, avranno la possibilità di partecipare a: master class, panel, tavole rotonde, concerti, presentazioni di libri, showcase e tano altro. Inoltre si svolgeranno ben 3 tappe speciali del “Tenco Ascolta” con i responsabili del Club Tenco. La finale e la cerimonia di premiazione saranno ricche di ospiti del mondo dello spettacolo e della musica.

Il più importante Premio musicale europeo a sfondo civile per la sua XII edizione si trasforma in “MUSIC for CHANGE”, un format completamente rinnovato che non è solo premio ma anche residenza creativa, incubatore per giovani talenti e grande evento dal vivo e online.

LA GIURIA

Annunciata la Giuria Casting che con una influenza del 50% selezionerà gli 8 Finalisti di “Music for Change – 12th Musica contro le mafie Award”. Guidata da Gianni Maroccolo (da pochissimo nominato Socio Onorario dell’associazione Mvsm), che con la sua carriera quarantennale ha suonato e collaborato con artisti del panorama italiano ed internazionale, anche noto come produttore artistico e scopritore di talenti; ci saranno le giornaliste e critiche musicali Claudia Mazziotta di Rockit, Silvia Danielli di Billboard e Silvia Boschero di Rai Radio2 insieme al direttore artistico e presidente di Musica contro le mafie, Gennaro de Rosa.



Insieme alla giuria casting a valutare gli artisti ci sarà anche la Giuria Alpha-Zeta completamente composta da giovanissimi con una età compresa tra i 10 e i 22 anni. Ad

Particolare di questa giuria è la componente di ragazzi dell’area penale esterna ed interna delle città di Milano, Bologna, Bari ed Airola (BN), un progetto speciale nato dalla partnership tra Musica contro le mafie e “Crisi come Opportunità” che ha coinvolto l’Associazione Nazionale Teatri e Giustizia Minorile. A rinfoltire la giuria Alpha Zeta anche il progetto “Ora di Musica” dell’Ass. Musinapoli – MayDayNews che si rivolge a ragazzi adolescenti coinvolgendoli in un percorso di formazione all’ascolto sia in ambito scolastico che associativo. Questa giuria avrà una influenza pari al 30% insieme a quella Social che permetterà a tutti i i sostenitori degli artisti di esprimere la propria preferenza con un valore del 20%. Insieme alla giuria casting a valutare gli artisti ci sarà anche lacompletamente composta da giovanissimi con una età compresa tra i 10 e i 22 anni. Ad oggi sono oltre 180 le richieste, provenienti da tutta Italia, per farne parte.Particolare di questa giuria è la componente di ragazzi dell’area penale esterna ed interna delle città di Milano, Bologna, Bari ed Airola (BN), un progetto speciale nato dalla partnership tra Musica contro le mafie eche ha coinvolto l’. A rinfoltire la giuria Alpha Zeta anche il progetto “” dell’Ass. Musinapoli – MayDayNews che si rivolge a ragazzi adolescenti coinvolgendoli in un percorso di formazione all’ascolto sia in ambito scolastico che associativo. Questa giuria avrà una influenza pari al 30% insieme a quella Social che permetterà a tutti i i sostenitori degli artisti di esprimere la propria preferenza con un valore del 20%.



L’edizione 2020 del Premio Musica contro le mafie ha segnato un cambio di format radicale, rigenerandosi in bilico tra reale e virtuale.

Un vero cambio di passo dunque, aprendo a tutti quei temi che sono di attualità, soprattutto tra le giovani generazioni e che sono le fondamenta del nuovo mondo che si va progettando. Non più soltanto azioni “contro” ma stimolare al “per” mettendo in atto concretamente attività di rigenerazione sociale ed umana. La musica come innesco per attivare processi di cambiamento; non solo combattere contro qualcosa ma sognare, costruire, guardare avanti.



Da questi presupposti nasce “MUSIC for CHANGE – 12th Musica contro le mafie Award”.



Il bando scade il giorno 1 agosto 2021 è possibile candidarsi per la prima fase di casting seguendo la procedura che troverete al seguente indirizzo:

www.musicforchange.it il giornoè possibile candidarsi per la prima fase di casting seguendo la procedura che troverete al seguente indirizzo:

Le iscrizioni sono aperte a tutti gli artisti e artiste europei dai 16 anni in su (senza limiti di età) ma la novità assoluta di questa nuova edizione è che per partecipare non si dovrà presentare un brano con una tematica specifica ma basterà che rappresenti lo stile autorale e compositivo dell’artista.



Come da tradizione i temi sociali delle canzoni ci saranno ma verranno assegnati nella fase “Sound Bocs” che si svolgerà dal 14 al 23 settembre 2021 a Cosenza.

Dal 2 al 21 Agosto sarà possibile, a chiunque, votare online il proprio artista e i voti si andranno a sommare a quelli della “Giuria Scouting” e della giuria “Alpha/Zeta” formata da giovani tra i 10 e i 22 anni.



Una delle grandi novità di questa nuova edizione è “Sound BoCS” un vero e proprio quartiere creativo nel quale musica, arte, cultura, impegno civile e contaminazione si fondono. Una comunità nella comunità, un luogo lontano dal caos della città ma comunque nel cuore del centro storico di Cosenza, città simbolo del premio.

Gli 8 finalisti vivranno all’interno dei BoCS, ognuno avrà la propria “mini casa” nella quale vivere, creare e comporre. Ad ogni artista finalista verrà assegnato uno degli 8 temi tra “resistenza e democrazia”, “diritti civili”, “ambiente”, “parità di genere” e, insieme ai coach, inizierà un percorso creativo e di produzione del brano con il quale si presenterà alla finalissima del 24 settembre presso il Teatro Rendano di Cosenza.



Altre novità di quest’anno: il 25 settembre si conosceranno i nomi dei vincitori in un momento di gala in cui ospiti, partner e artisti consegneranno il “Premio Music For Change – 12th Edizione” e gli otto brani finalisti saranno distribuiti in esclusiva per l’assegnazione del “Premio TIMMUSIC Stream” che porterà i vincitori a partecipare a Casa Sanremo 2022 durante il 72° festival della Canzone Italiana.

Numerosissimi i premi in palio concerti in 2 città europee con SMART, esibizione sul palco dell’Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto 2022; showcase in alcuni dei più importanti Festival e Live Club Italiani grazie alla Partnership con Keepon Experience e Live; showcase presso Casa Sanremo nei giorni del Festival della Canzone Italiana; borse di studio/produzione, Secret Award e ancora premi speciali di ogni tipo da tutti i partner che saranno annunciati da giugno a settembre 2021.



Sono Partner di questa edizione Libera, TIMMUSIC, Casa Sanremo, Club Tenco, Uno Maggio Taranto Libero&Pensante, ICompany, Smart, KeepOn Live, SIAE, Polizia di Stato, Michele Affidato, AFI, ACEP. UNEMIA, MUSA Factory, RAI Isoradio, Poliziamoderna, It’s a joke e il supporto dei Social Media Partner Cromosomi, IndieGestione Musicale, Indie Vision, Yeye Social.



Music for Change on line

web site:

Facebook:

Instagram: Sonodi questa edizione Libera, TIMMUSIC, Casa Sanremo, Club Tenco, Uno Maggio Taranto Libero&Pensante, ICompany, Smart, KeepOn Live, SIAE, Polizia di Stato, Michele Affidato, AFI, ACEP. UNEMIA, MUSA Factory, RAI Isoradio, Poliziamoderna, It’s a joke e il supporto dei Social Media Partner Cromosomi, IndieGestione Musicale, Indie Vision, Yeye Social.web site: www.musicforchange.it Facebook: www.facebook.com/musicacontrolemafieofficial Instagram: www.instagram.com/musicacontrolemafie