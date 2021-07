Mavì in radio con “La ragazza di vetro”

Mavì torna con un nuovo singolo: il brano, dal titolo “La ragazza di vetro”, è disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming

Disponibile in rotazione radiofonica “LA RAGAZZA DI VETRO” (Cantieri Sonori), nuovo brano di MAVÌ presente su tutte le piattaforme di streaming.

Dopo il successo del suo primo singolo “Noire”, Ludovica Sidoti, in arte MAVÌ, torna con il singolo “LA RAGAZZA DI VETRO”, un brano dolce ma con un significato intenso. “La Ragazza Di Vetro” parla di una condizione ambivalente di insicurezza da un lato e di forza dall’altro: il focus del brano è sul senso di inadeguatezza esperito da tante donne a causa della pressione costante a cui gli stereotipi di genere le sottopongono. Questo brano vuole veicolare un messaggio di rinascita.

Spiega Mavì a proposito della nuova release: «Questo è un brano molto importante per me. Non è semplice mettere a nudo le proprie insicurezze, ma credo che in parte sia un atto estremamente coraggioso. “La Ragazza Di Vetro” è il mio coraggio».

Il singolo è stato scritto dalla stessa artista, dall’autore e produttore Marco Canigiula e da Alessandro Orlandi.

Biografia

Ludovica Sidoti, in arte Mavì, nasce a Roma il 23/04/1996. Molto determinata, considera la capacità di applicarsi e di allenarsi un elemento fondamentale per la crescita personale. Amante dell’arte in tutte le sue manifestazioni, dal disegno al ballo alla fotografia, ha sempre posto la musica al primo posto dedicandogli cuore e tempo. Inizia ad appassionarsi all’arte canora all’età di 10 anni durante una recita scolastica in cui interpreta il ruolo di cantante solista, da quel momento la musica occupa un posto fondamentale nella sua vita. Il desiderio di prendere lezioni di canto si esaudisce solo all’età di 13 anni e in età più adulta prende lezioni di pianoforte. Nel 2020 dopo aver fatto esperienza in locali, collaborato con Pierfrancesco Bazzoffi e Alessandro Sgreccia (rispettivamente bassista e chitarrista dei Velvet), partecipato a casting di svariati talent e alle fasi finali di festival importanti, si è concentrata sul percorso universitario, laureandosi in lingue straniere alla Sapienza di Roma. Come il suo nome d’arte suggerisce, attraverso le sue canzoni ci racconta la sua vita, ci chiarisce la sua essenza: una ragazza apparentemente semplice, ma dall’animo eccentrico; una ragazza che ama vestirsi di musica. Nell’autunno 2020 conosce la realtà di Cantieri Sonori di Marco Canigiula e decide di affidarsi a loro per realizzare il suo primo vero progetto artistico che si concretizza con l’uscita del suo primo singolo “Noire” il 12 febbraio 2021 scritto dalla stessa insieme a Marco Canigiula e Pietro La Terza. Il 18 giugno esce in digitale il secondo singolo, “La Ragazza Di Vetro” (Cantieri Sonori), disponibile in radio.

