Fuori il nuovo singolo di Eddie Brock

Si intitola “dueminutiediciassette”, dal tempo di durata del brano, il nuovo singolo di Eddie Brock, giovane ed emergente cantautore romano. Prodotto da Solo Tuccio, e in uscita con Sangita Records di Loris Iannamico e distribuita da Artist First,

“dueminutiediciassette” richiama la velocità di un vocale whatsapp, che sin dalle prime battute dona al brano l’immediatezza e la freschezza delle canzoni d’estate.

Il brano attacca con il suono tipico di un vocale e continua con uno “skit” dove l’artista dedica la canzone ad una ragazza, conosciuta ad un falò. La classica cotta estiva, insomma. Scorrendo fresco ed orecchiabile con melodie catchy, suoni di ukulele, colpi di basso avvolgente e batterie groovy, il brano ha una vera e propria storia parallela tramite whatsapp, che verrà rilanciata sui canali social del cantautore come preludio all’uscita. A chattare è un gruppo di ragazzi di Roma, presi ad organizzare un falò per il compleanno di uno di loro. L’intreccio va avanti fino ad arrivare alla sera incriminata, dove Eddie conosce la ragazza.

Eddie Brock, nome d’arte di Edoardo Iaschi, è nato a Roma nel 1997. Inizia a scrivere appena bambino, a undici anni la sua prima canzone. La passione per la musica si trasforma in vocazione, che lo porterà a cercare nuove avventure e stili da sperimentare. “Scrivo per esigenza – spiega Eddie – per uno sfogo personale. Le mie canzoni sono spesso frutto diretto di esperienze personali. Non cerco effetti speciali ma sincerità e trasparenza, anche se qualche volta affiora un pizzico di follia”.

Nel dicembre del 2018 Eddie viene selezionato tra migliaia di artisti per partecipare al Coca-Cola Future Legend, nel Team Soul di Annalisa Scarrone. Riesce poi a raggiungere la semifinale del concorso. Il primo concerto è del 2017, in aperture del live di Canesecco, nel locale romano “Zoobar”. Si è anche esibito al GruVillage (Grugliasco, TO) al GruFestival e al Battiti Live edizioni di Vieste, Trani e Bari.

LINK BRANO

https://www.dropbox.com/sh/tlnihtn3c6pihh8/AAA0n7XIX-XhwQH1em0dNMS0a?dl=0