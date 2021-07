Covid: plasma dei convalescenti aiuta chi ha tumori del sangue

La terapia con il plasma dei convalescenti è associata a una migliore sopravvivenza nei pazienti con tumori del sangue ricoverati per infezione da COVID-19

La terapia con il plasma dei convalescenti è associata a una migliore sopravvivenza nei pazienti con tumori del sangue ricoverati per infezione da COVID-19, specialmente in quelli più gravi. I risultati del COVID-19 and Cancer Consortium (CCC19) sono stati pubblicati recentemente nella rivista peer-reviewed JAMA Oncology.

Il Mays Cancer Center, sede di UT Health San Antonio MD Anderson, fa parte del COVID-19 and Cancer Consortium. Il consorzio internazionale è costituito da 124 centri e istituti medici in Nord e Sud America che conducono ricerche per analizzare l’effetto del COVID-19 sui pazienti oncologici. Dimpy Shah è un’epidemiologa e assistente professore di Scienze della salute della popolazione presso The University of Texas Health Science Center at San Antonio, ed è membro del Mays Cancer Center. Fa parte del comitato direttivo del CCC19, presiede l’Epidemiology Core Committee del consorzio ed è autore co-senior dello studio. “I primi casi riportati hanno suggerito che i pazienti oncologici affetti da COVID-19 ottengono benefici dal plasma dei convalescenti, ma questa è la prima analisi che associa l’utilizzo del plasma dei convalescenti al miglioramento della sopravvivenza, attraverso questo grande set di dati real-world,” ha affermato la dott.ssa Shah.

L’analisi ha paragonato i tassi di morte a 30 giorni degli adulti ricoverati con tumori ematologici e COVID-19 dei pazienti forniti dagli istituti che fanno parte del consorzio CCC19. L’analisi ha confrontato i dati di 143 pazienti trattati con plasma dei convalescenti con 823 che non l’avevano ricevuto.

“Il nostro studio ha dimostrato una riduzione del 48% del rischio di morte per i pazienti con infezione da COVID e tumori ematologici trattati con il plasma dei convalescenti, rispetto ai pazienti con le stesse condizioni che non avevano ricevuto la terapia con il plasma,” ha affermato. “Il beneficio di sopravvivenza con il plasma dei convalescenti era maggiore nei pazienti in terapia intensiva (riduzione del 60% del rischio di morte) e in coloro che necessitavano di ventilazione meccanica (riduzione del 68% della mortalità)”, ha dichiarato la dott.ssa Shah.

I tumori ematologici sono associati a carenze del sistema immunitario. Hanno origine nel midollo osseo, dove si produce il sangue, o nelle cellule del sistema immunitario. Questi tipi di tumori comprendono leucemia, linfoma e mieloma multiplo. Il plasma è la componente principale del sangue umano. I globuli rossi con i globuli bianchi e le piastrine sono gli altri componenti. Il plasma dei convalescenti è donato dai pazienti guariti da un’infezione, come quella da COVID 19, e viene usato per trattare i pazienti con la stessa malattia. Il plasma dei convalescenti è stato utilizzato nel 1916 a New York per il trattamento dei pazienti durante il focolaio di poliomielite e nel 1918 per l’epidemia di influenza spagnola, e in seguito per altre infezioni virali.

“Pur considerando le limitazioni dei dati osservazionali non randomizzati, questo studio fornisce una importante indicazione dei benefici derivanti dal plasma dei convalescenti. Suggeriamo che i ricercatori conducano studi clinici randomizzati per valutare prospetticamente i benefici del plasma dei convalescenti nei pazienti con tumori del sangue e infezione da COVID-19 grave”, ha aggiunto Pankil Shah, assistente professore di urologia presso UT Health San Antonio. In qualità di responsabile dei dati, il dott. Pankil Shah ha effettuato l’analisi per lo studio del CCC19.

“Far parte del consorzio CCC19 dimostra l’impegno del nostro centro oncologico per fornire le migliori cure possibili ai pazienti nel Texas meridionale – ha affermato Ruben Mesa, direttore esecutivo del Mays Cancer Center -. Oltre a trattamenti basati sull’evidenza, offriamo ai nostri pazienti la possibilità di partecipare presso il nostro centro a centinaia di studi clinici oncologici nazionali che valutano i trattamenti più recenti.”

“Durante la pandemia abbiamo assistito i nostri pazienti in sicurezza e suggeriamo di continuare a partecipare agli screening oncologici per evitare la possibilità che malattie oncologiche non diagnosticate progrediscano a stadi più complicati da trattare – ha concluso il dott. Mesa -. Siamo disponibili e pronti a offrire in modo sicuro screening per il cancro, opportunità di ricerca e terapie alla popolazione del Texas meridionale.”

