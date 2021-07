Carla Ferreri vince il Premio “Donne di Talento”

Premio “Donne di Talento” conferito a Carla Ferreri, ricercatrice del Cnr-Isof: è capogruppo di ricerca sullo stress e le trasformazioni dei radicali liberi

Il Cenacolo delle scienze e della cultura di Locri ha conferito a Carla Ferreri, ricercatrice senior dell’Istituto per la sintesi organica e la fotoreattività (Isof) del Cnr di Bologna, il Premio “Donne di Talento” 2021.

Il premio -nelle parole di Domenico Suraci, presidente del Cenacolo- ha l’obiettivo di sottolineare il linguaggio della donna nella sua bellezza educativa, e di accogliere la scienza per favorire un’integrazione di saperi: la cerimonia di premiazione è in programma sabato 31 luglio 2021 alle 18:30 al Teatro greco-romano del Parco Archelogico di Locri-Epizefiri Portigliola (Reggio Calabria).

Napoletana, da trent’anni a Bologna, madre e da poco anche nonna -nonostante la giovane età- Carla Ferreri è capogruppo di ricerca sullo stress e le trasformazioni dei radicali liberi: è la massima esperta di lipidomica in Italia, cioè la scienza che studia i grassi di cui è composta è composta la nostra membrana cellulare. Da 20 anni si occupa di lipidomica di membrana, per l’identificazione di nuove vie degli acidi grassi e biomarcatori, e per la caratterizzazione di profili lipidomici in diverse condizioni fisiologiche e patologiche, quali longevità, cancro, obesità, autismo, per citarne solo alcune. “Siamo abituati a pensare ai grassi come a qualcosa di negativo, magari associandoli ai fritti o al colesterolo, ma la verità è che senza grassi non potremmo vivere: abbiamo assolutamente bisogno dei grassi nell’alimentazione per rimanere in perfetta salute”, ha spiegato. “I grassi contenuti negli alimenti, oppure aggiunti come condimento in pentola o direttamente a crudo nel piatto, meritano di essere conosciuti, anzi ri-conosciuti da tutti, perché sono indispensabili alla creazione del naturale equilibrio metabolico di ogni individuo dal suo concepimento fino alla vecchiaia”.

Tra gli altri riconoscimenti, Carla Ferreri ha ottenuto nel 2010 il premio ITWIIN come Migliore Innovatrice Italiana per il progetto “Il profilo lipidomico di membrane cellulari: un approccio molecolare applicato alla salute umana”, che le è valso anche una menzione di merito al Premio Internazionale EUWIIN tenuto ad Helsinki nel 2011. È Direttore dell’Accademia dei Meccanismi Molecolari, un’iniziativa per gli operatori sanitari che necessitano di essere aggiornati nel campo della medicina molecolare e della diagnostica.

Autrice di oltre 200 pubblicazioni scientifiche, 3 libri e 3 brevetti, è anche co-fondatrice e direttrice scientifica di Lipinutragen, azienda nata come spin-off del Cnr, oggi leader dell’approccio nutrilipidomico, che combina l’analisi lipidomica di membrana a base di acidi grassi con l’assegnazione personalizzata di nutraceutici, a Ferreri si deve la nascita della nutrilipidomica, anello di congiunzione tra il campo della medicina e quello della cucina.

“La lipidomica deve arrivare anche in cucina e inserirsi nella nostra vita quotidiana, dalla scelta degli alimenti alle ricette che dovrebbero sempre rispettare la migliore scelta dei grassi. Sbagliando i grassi, la maggior parte delle persone provoca nel proprio organismo lo stato infiammatorio, che è un dato accertato da tutte le ricerche e le conoscenze scientifiche fin qui raccolte. Oggi invece – continua Ferreri – è possibile conoscere lo stato di equilibrio delle nostre cellule e fare prevenzione attiva proprio nella vita e nelle scelte che tutti noi facciamo. Tutto è basato sul raggiungimento e sul controllo della condizione di equilibrio, per trovarci preparati ad affrontare lo stress della vita ed anche eventi straordinari, come è accaduto in questa pandemia.”

Con questa iniziativa il Cenacolo delle scienze e della cultura di Locri vuole mantenere vivo l’interesse verso la scienza per educare, con la testimonianza e l’impegno dei soci e delle donne premiate, i giovani ad una visione della società, basata su un Patto fra famiglia scuola e società a favore della ricerca di conoscenza, che è alla base della vera democrazia.