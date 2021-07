Alessandra Nicita online con Una canzone così

“Una canzone così” è il nuovo singolo di Alessandra Nicita: il brano è in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali

“UNA CANZONE COSÌ”, nuovo singolo di ALESSANDRA NICITA, ha il sapore del ricordo, del ritorno alle radici, ma al tempo stesso invita a non restare appesi al passato, avendo la capacità di guardare oltre e di vivere il presente. Un viaggio introspettivo e nel tempo che non faccia dimenticare quello che siamo stati e abbiamo vissuto. In questo brano, s’incontrano e si fondono due culture: quella del Sud Italia e quella del Sud America, attraverso echi sonori somiglianti allo stile di Rino Gaetano ed a quelle Messicane, mediante le risonanze timbriche di Tony Canto, produttore artistico e arrangiatore del singolo della Nicita.

Il videoclip ufficiale del brano, diretto da Federico Rizzo, è ambientato a Nardò, città d’origine dell’artista, e vede protagonista la stessa Alessandra.

Spiega lei a proposito del video: «Sono davvero contenta di aver avuto la possibilità di girare nella “mia” Nardò. E’ stata una bella occasione per rivivere alcuni ricordi d’infanzia, attraverso luoghi a me cari. Inoltre, è anche un’occasione per far sì che attraverso il videoclip si possano ammirare le bellezze del Salento!».

Biografia

Alessandra Nicita è nata a Nardò (Lecce) il 5 febbraio. È scrittrice, cantautrice, poeta, psicologa e psicoterapeuta. Vive e lavora a Bologna. Nel 1997 conosce Lucio Dalla, incontro che si rivelerà fondamentale per la sua carriera. Nel 2006 si affaccia ufficialmente al panorama artistico nazionale pubblicando “Sono stata molto delusa dai mirtilli”. Nel febbraio 2013 esce “Arrivò l’amore e non fu colpa mia”. É tra gli ospiti all’Expo di Milano per la presentazione in anteprima della II edizione di TaoModa Awards, la settimana della moda di Taormina. Ad agosto presenta il suo ultimo libro alla kermesse internazionale Salina Mare Festival – Premio Troisi, proponendo anche la sua voce di cantautrice. A gennaio 2016 esce il singolo “Carolina Carolina” presentato in anteprima nazionale a Milano, insieme all’attrice e modella cubana Ariadna Romero. Il brano ottiene un premio a Casa Sanremo e nel maggio dello stesso anno viene presentato alla Camera dei Deputati insieme all’attrice Marina La Rosa e con la partecipazione della ReteNear, promossa dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel mese di settembre 2017 viene insignita quale rappresentante della musica italiana in Moldavia e ricevuta dalla maggiori autorità locali e dall’Ambasciatrice Valeria Biagiotti. A luglio 2018 riceve la targa d’argento al Mare Festival Salina – Premio Troisi. Ad agosto al Villammare Film Festival ottiene un premio per la miglior canzone del film Credo in un solo padre del regista Luca Guardabascio. A settembre 2019 con Per nessun motivo al mondo, è tra i finalisti della XXV edizione del Premio Mia Martini. Durante la kermesse le viene conferito il premio speciale “Giancarlo Bigazzi” per la canzone d’autore. Ad ottobre 2020 esce il videoclip riadattato in Lis di “Per nessun motivo al mondo“ con la partecipazione del performer Mauro Iandolo che a febbraio 2020 aveva accompagnato sul palco di Sanremo l’esecuzione del brano del gruppo Le Vibrazioni. Il nuovo singolo di Alessandra Nicita, dal titolo “Una canzone così”, è disponibile in radio e in digitale.

Facebook | Instagram