Uso di statine associato a minor rischio tumori

L’uso di statine tra i pazienti con insufficienza cardiaca è associato a un rischio inferiore del 16% di sviluppare il cancro rispetto ai non utilizzatori di statine durante una media di quattro anni di follow-up, secondo una nuova ricerca pubblicata sull’European Heart Journal.

Inoltre, lo studio ha scoperto che l’uso delle statine era anche associato a un rischio ridotto del 26% di morire di cancro.

Una ricerca precedente aveva dimostrato che i pazienti con insufficienza cardiaca sono a maggior rischio di sviluppare il cancro, forse perché l’insufficienza cardiaca può essere una condizione che causa il cancro attraverso percorsi condivisi come l’infiammazione o fattori genetici. Tuttavia, c’è stato molto poco studio delle associazioni tra l’uso di statine e il rischio di sviluppare e morire di cancro in pazienti con insufficienza cardiaca.

L’attuale studio osservazionale di oltre 87mila persone a Hong Kong è il più grande studio per indagare questo e gli autori credono che i loro risultati possano essere estrapolati ad altre popolazioni.

Lo studio ha anche scoperto che più a lungo le persone con insufficienza cardiaca hanno preso le statine, maggiore è la riduzione del rischio di sviluppare il cancro. Rispetto all’assunzione di statine per un periodo compreso tra tre mesi e due anni e dopo aver aggiustato i fattori che potrebbero influenzare i risultati come l’età, il sesso, il fumo, il consumo di alcol e altri problemi di salute, se i pazienti sono rimasti in terapia con statine per quattro e sei anni, il loro rischio si è ridotto del 18% e se le hanno prese per sei o più anni il rischio si è ridotto del 22%.

Allo stesso modo, il rischio di morire di cancro si è ridotto del 33% e del 39% se i pazienti sono rimasti in terapia con statine da quattro a sei anni e per sei o più anni rispettivamente, rispetto ai pazienti che le hanno prese per un periodo compreso tra tre mesi e due anni.

Kai-Hang Yiu, dell’Università di Hong Kong, che ha condotto lo studio, ha detto: “Dieci anni dopo l’inizio della terapia con statine, i decessi per cancro erano del 3,8% tra i pazienti con insufficienza cardiaca che assumevano statine e del 5,2% tra i non utilizzatori – una riduzione del rischio assoluto di morte dell’1,4%. La riduzione del rischio relativo di sviluppare il cancro dopo sei anni di statine era del 22% inferiore rispetto a coloro che hanno ricevuto solo tra tre mesi e due anni di statine”.

In collaborazione con il professor Carolyn Lam, del National Heart Center di Singapore, e altri ricercatori, Yiu ha analizzato i dati di 87.102 pazienti di Hong Kong che sono stati ammessi in ospedale con insufficienza cardiaca tra il 2003 e il 2015. I pazienti sono stati seguiti fino a quando sono gli è stato diagnosticato un tumore, è morto o fino alla fine del 2018. I pazienti sono stati esclusi dallo studio se avevano una storia di cancro o sono stati diagnosticati o sono morti da esso entro 90 giorni dalla prima diagnosi di insufficienza cardiaca, se avevano l’HIV, o se avevano assunto statine per meno di 90 giorni. Questo ha lasciato 36.176 utenti di statine e 50.926 non utenti di statine per l’analisi.

Un totale di 3.863 (4,4%) dei pazienti è deceduto per cancro durante il follow-up e i tipi più comuni di cancro erano intestino, stomaco, polmone, fegato e sistema biliare.

I ricercatori hanno anche scoperto che i decessi per qualsiasi causa erano più bassi tra gli utilizzatori di statine rispetto ai non utilizzatori: a dieci anni, il 60,5% (21.886) degli utilizzatori di statine era morto e il 78,8% (40.130) dei non utilizzatori di statine era morto, il che significa che l’uso di statine era associato a una riduzione del 38% dei decessi per qualsiasi causa rispetto ai non utilizzatori.

I ricercatori dicono che i progressi nel trattamento dell’insufficienza cardiaca, che ha visto un miglioramento di due volte nei tassi di sopravvivenza a cinque anni dal 29% al 60% tra il 1970 e il 2009, sono stati compensati da un aumento delle morti per altre cause, in particolare il cancro, tra i pazienti con insufficienza cardiaca.

Yiu ha detto: “L’insufficienza cardiaca è una malattia in crescita a livello globale e le morti dovute ad altre cause non correlate al cuore e ai vasi sanguigni sono preoccupanti. I nostri risultati dovrebbero sensibilizzare i medici sulla crescente incidenza del cancro tra i pazienti con insufficienza cardiaca e incoraggiarli a prestare maggiore attenzione agli esiti non cardiovascolari. Inoltre, il nostro studio evidenzia la relazione tra l’insufficienza cardiaca e lo sviluppo del cancro e fornisce importanti informazioni sulla possibilità di ridurre l’incidenza del cancro e i relativi decessi utilizzando le statine in questi pazienti.

Dovrebbero essere condotti studi randomizzati per indagare ulteriormente su questo aspetto”. Inoltre, i risultati, combinati con la ricerca precedente che mostra la forte associazione tra insufficienza cardiaca e cancro, richiedono potenziali strategie per ridurre il rischio di cancro, come lo screening per il cancro nei pazienti con insufficienza cardiaca”.

I punti di forza dello studio includono le sue dimensioni, l’uso di dati da un database sanitario elettronico ben convalidato in tutto il territorio e l’aggiustamento per i fattori che potrebbero influenzare i risultati, compreso l’uso di farmaci come metformina e aspirina che sono noti per proteggere contro il cancro.

