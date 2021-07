Silver Surfer è il secondo album di Emanuele Nidi

Silver Surfer è il secondo album del cantautore e polistrumentista Emanuele Nidi, anticipato dal singolo e videoclip di Nessuno lo sa

Silver Surfer prova a raccontare innanzitutto un suono: scarno, sottile, evanescente; e poi un contesto, un paesaggio descritto per accenni. Titoli e personaggi sono spesso rubati da fumetti, film o vecchie canzoni. C’è un senso di malinconica speranza che percorre Silver Surfer.

Muovendosi tra vellutate armonie e ovattate malinconie, l’album si compone di otto canzoni e due brani strumentali.

“Le canzoni che compongo Silver Surfer – dichiara l’artista – sono state scritte in grandissima parte lo scorso novembre nel giro di quattordici giorni, probabilmente meno. Non so quanto dell’atmosfera di questo autunno sia penetrato in quella musica e in quelle parole. Forse non è un caso se quasi tutti i brani di Silver Surfer parlano del tentativo di costruire o distruggere un legame, un punto di contatto (“Puoi sentirmi? Puoi ferirmi?”). Rappresentano quantomeno la fotografia, per quanto possibile a fuoco, del mio stato d’animo in quelle due settimane”.

Intro

Un piccolo regalo di benvenuto, per iniziare.

Silver Surfer

Anche i nerd odiano il lunedì.

Vite al limite

Il vortice visto dalla stasi.

Nessuno lo sa

Ma ci abbiamo provato davvero.

Cipria

Nelle canzoni di una volta e nelle loro città.

Cosa devo fare per avere la tua attenzione

Desiderio frustrato in paesaggio bucolico.

La trasformazione dell’aragosta

Tra Kafka…

L’aragosta

… e Lanthimos.

Il morso

Sta succedendo. Come ti senti?

Canzone della strega

Imparando a bruciare.

Emanuele Nidi è un cantautore e polistrumentista. Nel 2015 si diploma in pianoforte al Conservatorio A. Boito di Parma. Ha collaborato come interprete e compositore a produzioni del Teatro Due, del Teatro delle Briciole (Parma), del Teatro Menotti e del Teatro degli Incamminati (Milano). Nel 2016 compone le musiche per lo spettacolo di Gigi Dall’Aglio Sdisorè, su testo di Giovanni Testori. Collabora con lo stesso Dall’Aglio per due edizioni (2018/2019) della rassegna di Teatrolettura Fiato ai libri di Bergamo. Nel 2019 pubblica il suo disco d’esordio, “La tua bellezza in fiore”. Nello stesso anno riceve il primo premio nella sezione speciale “Il cantastorie tra attualità e futuro” nel Concorso Nazionale Giovanna Daffini. Partecipa al Barezzi Festival di Parma nelle edizioni 2017 e 2019, suonando in apertura ai concerti di Giorgio Conte ed Edda.

SEGUI EMANUELE NIDI QUI:

Sito Web: www.emanuelenidi.it

Facebook: https://bit.ly/3c1TDZ4

Instagram: https://bit.ly/3fW5IQH

Email: emanuele.nidi@hotmail.it