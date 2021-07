Heino Falcke in libreria con “L’enigma dei buchi neri”

L’astrofisico della Radboud University Heino Falcke pubblica il libro “L’enigma dei buchi neri. Alla scoperta dell’universo e della natura umana”

La mattina del 10 aprile del 2019 milioni di persone da tutto il mondo seguirono in diretta la conferenza stampa in cui Heino Falcke, professore di astrofisica alla Radboud University a Nijmegen e guest-professor al Max Planck Institute for Radio Astronomy a Bonn, presentava la prima “foto” di un buco nero, quello al centro della galassia M87 – immagine divenuta ormai iconica. Un grandioso risultato scientifico reso possibile grazie a un’impresa titanica, nata da un’idea dello stesso Falcke, che permise di coordinare otto osservatori creando virtualmente un singolo radiotelescopio delle dimensioni della Terra: Eht, l’Event Horizon Telescope. Un traguardo storico le cui tappe fondamentali sono raccontate da Falcke nel libro L’enigma dei buchi neri. Alla scoperta dell’universo e della natura umana, un best-seller da oggi disponibile anche in Italia, edito da Mondadori.

Percorrendo un viaggio avventuroso attraverso lo spazio e il tempo, dallo studio dei buchi neri fino ai misteri ancora irrisolti dell’universo, l’autore si addentra in un enigma sfuggente e appassionante, interrogandosi sui dubbi e le certezze della scienza senza tralasciare un richiamo alla fede. Un sorprendente itinerario virtuale, in cui il rigore scientifico si coniuga con una scrittura semplice e scorrevole, vibrante di meraviglia e poesia. Un percorso che è al tempo stesso il sogno di un uomo con lo sguardo rivolto verso il firmamento e che ci fa riscoprire le domande fondamentali con le quali da sempre “bussiamo con forza alle porte del cielo”.