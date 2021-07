Al via le riprese di Gangs of London 2

“Sono felice di annunciare l’avvio delle riprese della seconda stagione di Gangs of London che si avvale di un team creativo stellare che ha ideato una storia magistralmente tessuta per questo incredibile cast. Varrà sicuramente la pena aspettare per vedere l’azione e le crudissime sequenze di combattimento della nuova storia. Gangs of London è un grande successo di critica, un ottimo esempio dell’impegno di Sky per l’innovazione e offre agli spettatori la migliore narrazione cinematografica“, ha commentato Gabriel Silver, Director of Commissioning, Drama, Sky Studios. “Uno degli elementi che hanno determinato il successo record della prima stagione di Gangs of London è stato innegabilmente il suo magnifico cast, composto da un mix abbagliante e multiculturale di talenti pluripremiati e debuttanti che hanno affascinato il pubblico di tutto il mondo e hanno dato vita a personaggi che hanno profondamente appassionato i fan. In collaborazione, ancora una volta, con il nostro brillante direttore del casting Kelly Hendry, e con l’inizio ufficiale della produzione della seconda serie, siamo entusiasti di introdurre nuovi ed entusiasmanti personaggi nel mondo di Gangs of London oltre a dare il bentornato ai beniamini dei fan della prima stagione”, ha detto Thomas Benski, Ceo Pulse Films.

Gangs of London 2 è una serie commissionata da Zai Bennett, Managing Director of Content di Sky UK con Gabriel Silver produttore esecutivo per Sky Studios. Gareth Evans e il partner creativo Matt Flannery tornano come produttori esecutivi. Thomas Benski, Hugh Warren e Helen Grégory sono produttori esecutivi per Pulse Films, mentre Jane Featherstone lo è per SISTER. Alla sceneggiatura Tom Butterworth, affiancato nella writers’ room da Lauren Sequeira, Danusia Samal, Rowan Athale, Meg Salter e Elliot Warren. Corin Hardy sarà alla regia di quattro episodi mentre Marcela Said e Nima Nourizadeh si uniranno a lui per dirigere due episodi ciascuno. Tom Butterworth e Corin Hardy sono anche produttori esecutivi della serie.

La seconda serie di Gangs of London, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), andrà in onda nel 2022 su Sky e in streaming su Now in tutti i mercati in cui Sky è presente. La distribuzione internazionale è di NBCUniversal Global Distribution e Pulse Films.

GANGS OF LONDON, TRAILER DELLA PRIMA STAGIONE