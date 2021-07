Tierre su YouTube con il video di “Luna Nera”

Fuori su YouTube il videoclip ufficiale di Italia, il nuovo singolo estratto da Luna Nera, Ep d’esordio dell’artista fiorentino TIERRE in digitale dallo scorso 25 giugno per Dome Recordings/Believe.

Al centro del singolo, l’artista muove una forte critica nei confronti della società italiana, affrontando temi importanti – come la politica – senza però perdere ironia e mordente. Accompagnato dal fedele Pashabeats alle produzioni, Italia si pone come una hit estiva piuttosto particolare, quasi anomala, grazie agli spunti di carattere sociale.

“Italia è sicuramente la fase crescente della mia ‘Luna Nera’. È un brano ironico e pungente, la mia volontà di denunciare un sistema di pensiero, a mio parere marcio, con la satira., sono molto orgoglioso di questo pezzo”, dichiara l’artista a proposito del brano.

Il singolo si struttura come un dialogo in prosa fra 5 personaggi puramente stereotipati – un tributo al teatro dell’arte – volti a rappresentare le sfaccettature dell’italiano medio, in tutti suoi paradossi. Il video ufficiale, diretto da Framed Music/Director Spectaculum, è disponibile sul canale YouTube ufficiale di Dome Recordings.