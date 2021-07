Rischio aneurisma ridotto con alti livelli di magnesio sierico

Livelli più elevati di magnesio sierico riducono il rischio di aneurisma intracranico ed emorragia subaracnoidea aneurismatica secondo un nuovo studio

Sembra che livelli più elevati di magnesio sierico riducano il rischio di aneurisma intracranico ed emorragia subaracnoidea aneurismatica. Gli effetti – suggerisce una nuova ricerca pubblicata online su “Neurology” – possono essere parzialmente mediati dall’influsso del magnesio sulla pressione sanguigna sistolica.

«I fattori di rischio modificabili per l’aneurisma intracranico sono in gran parte sconosciuti. I nostri risultati hanno fornito la prova di un’associazione causale tra l’aumento dei livelli di magnesio sierico e il ridotto rischio di aneurisma intracranico» scrivono gli autori, guidati da Susanna Larsson, del Karolinska Institutet di Stoccolma (Svezia).

Questi risultati suggeriscono che l’aumento dei livelli di magnesio nel siero – attraverso una dieta ricca di magnesio o un’integrazione di questo elemento chimico – «può svolgere un ruolo nella prevenzione primaria dell’aneurisma intracranico e dell’emorragia associata» ha aggiunto Larsson.

Randomizzazione mendeliana su dati di associazione genome-wide

I ricercatori hanno sfruttato varianti genetiche assegnate casualmente relative alle concentrazioni di magnesio sierico in uno studio di randomizzazione mendeliana (MR) a due campioni per valutare se il magnesio sierico geneticamente più elevato fosse correlato a un rischio ridotto di aneurisma intracranico. Hanno anche eseguito un’analisi MR multivariata per valutare il ruolo che la pressione sanguigna avrebbe potuto svolgere in questa associazione.

I dati di origine provengono da uno studio di associazione a livello di genoma (GWAS) che ha coinvolto 23.829 individui che in precedenza identificavano cinque polimorfismi mononucleotidici associati al magnesio sierico.

Le stime dell’associazione genetica per l’aneurisma intracranico sono state derivate da un GWAS su 79.429 persone (7.495 casi e 71.934 controlli) e le stime dell’associazione genetica per la pressione sanguigna sistolica sono state derivate da un GWAS su 757.601 individui.

Minore probabilità di rottura del vaso

I ricercatori hanno scoperto che concentrazioni di magnesio sierico geneticamente più elevate erano associate a un minor rischio di aneurisma intracranico. I rapporti di probabilità per incremento di 0,1 mmol/L nelle concentrazioni di magnesio sierico geneticamente previste erano pari a 0,66 (95% CI: 0,49 – 0,91) per l’aneurisma intracranico (non rotto e rotto combinati), 0,57 (95% CI: 0,30 – 1,06) per aneurisma intracranico non rotto e 0,67 (95% CI: 0,48 – 0,92) per emorragia subaracnoidea aneurismatica.

L’aggiustamento per la pressione sanguigna sistolica geneticamente prevista ha parzialmente attenuato le associazioni del magnesio sierico geneticamente previsto con tutti e tre gli esiti, suggerendo che l’influsso del magnesio fosse stato mediato almeno parzialmente dalla pressione sanguigna sistolica.

«Oltre a un effetto di abbassamento della pressione arteriosa, l’aumento delle concentrazioni di magnesio può ridurre il rischio di rottura dell’aneurisma intracranico migliorando la funzione endoteliale e riducendo lo stress ossidativo» aggiungono i ricercatori.

Larsson e colleghi avvertono che i dati sono stati ricavati da persone di origine europea, il che limita la generalizzabilità ad altre popolazioni. «Si deve prestare attenzione quando si estrapolano i risultati dalla MR per dedurre l’effetto di un intervento clinico e gli studi clinici sono necessari per guidare la pratica ottimale» aggiungono.

Minerale importante per la salute vascolare

Lo studio «aggiunge alla nostra comprensione l’importanza del magnesio nella salute vascolare, particolarmente correlata agli aneurismi cerebrali» scrivono in un editoriale di commento Joanna Pera, del Jagiellonian University Medical College di Cracovia (Polonia) e Christopher Anderson, del Brigham and Women’s Hospital di Boston.

C’è bisogno di «un’indagine sia meccanicistica che potenzialmente terapeutica sul ruolo che il magnesio svolge nell’emorragia subaracnoidea» aggiungono. Inoltre, sostengono, i risultati «sollevano nuove interessanti domande sui legami tra magnesio circolante, aneurismi intracranici e pressione sanguigna. L’ipertensione arteriosa è un fattore di rischio ben riconosciuto per lo sviluppo e la rottura dell’aneurisma intracranico. L’integrazione di magnesio può abbassare i valori di pressione arteriosa».

«Questo minerale potrebbe rivelarsi utile nello sviluppo di interventi mirati a prevenire lo sviluppo e/o la rottura dell’aneurisma intracranico al di là di un semplice abbassamento della pressione arteriosa, magari attraverso effetti pleiotropici sulla funzione endoteliale o altri meccanismi? Con questi risultati disponibili, è chiaramente necessario lavorare per saperne di più sulla biologia del magnesio nel sistema vascolare e in particolare nella biologia dell’aneurisma intracranica» concludono Pera e Anderson.

