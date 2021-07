Paolo Fantoni su YouTube con il nuovo videoclip

Fuori il video di “Resta con me”, nuovo singolo dell’attore e cantante romano PAOLO FANTONI, che ha anticipato il nuovo album di inediti “Giorno nuovo”

Il video di Paolo Fantoni, anticipato da Indie-eye, che vede come protagonista lo stesso Paolo, è diretto da Francesco Andretta, al suo esordio dietro la macchina presa.

“Della canzone mi piaceva la dissonanza tra il testo e la musica, la storia di una delusione amorosa fusa con un ritmo accattivante, quasi festoso – spiega il regista – Così, insieme a Claudio Cascavilla, il direttore della fotografia, abbiamo cominciato a ragionare su come rendere questo contrasto con le immagini, avendo a disposizione una sola notte di riprese. Alla fine abbiamo optato per una rincorsa, un gioco tra due amanti che entrano in una casa disabitata come dei ladri, ma già dalla seconda scena capiamo che le loro intenzioni sono guidate unicamente dal desiderio di divertirsi e avvicinarsi”.

Dopo un intenso percorso teatrale e televisivo (”Un medico in famiglia”, “Alex&Co”, “È arrivata la felicità”, spot “Dolce&Gabbana Rosa Excelse”) e due singoli, Paolo Fantoni nel brano, prodotto da Livio Magnini (Bluvertigo) e distribuito da Warner, racconta della travagliata storia d’amore tra due amanti ormai incompatibili. “Resto a pensare alle favole amare, dove il lieto fine consiste soltanto con la scritta fine”. Si conclude così il testo di “Resta con me”, brano fortemente influenzato da sonorità hip-hop, che descrive con dovizia di particolari, emotivi e ambientali, le macerie di una storia d’amore sofferta e intensa.

“Resta con me è la canzone che mi sono divertito di più a scrivere – spiega Paolo – Sono sempre stato influenzato dalla musica rap, dall’hip hop ma soprattutto dal cantautorato. Ho provato a fondere questi generi dandogli una forma personale. Non mi reputo un rapper ma a volte è il genere che più ti aiuta a raccontare una storia. E nel caso di ‘Resta con me’ è quello che mi serviva.

BIO

Paolo Saverio Fantoni nasce a Roma il 12 Ottobre 1994. È un attore, musicista e cantautore italiano. All’età di 11 anni inizia a suonare la chitarra da autodidatta e a 16 anni il pianoforte. Dopo varie esperienze televisive si dedica alla scrittura del suo primo album registrato e prodotto da Livio Magnini (Bluvertigo) e pubblica i primi tre singoli: “Giorno Nuovo”, “Il tuo Nome” e “Resta con me”.