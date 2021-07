Mangiare mirtilli fa bene al corpo e alla mente

Secondo Garden Steflor sono almeno 5 i motivi per mangiare mirtilli, alleati del corpo e della mente: aiutano la memoria e sono amici della linea

Il mirtillo è gustoso e goloso, ma soprattutto salutare. Lo ricorda Garden Steflor, che a questo prezioso frutto ha dedicato dei campi nella sua Azienda Florovivaistica di Vimodrone (Mi), dove nasce il suo Lillo il Mirtillo.

Secondo Garden Steflor sono almeno 5 i motivi per mangiare mirtilli:

1-MANTENGONO GIOVANI

Hanno proprietà antiossidanti, che inibiscono la formazione di radicali liberi che, come sappiamo, sono i principali responsabili dell’invecchiamento cellulare. Inoltre il loro contenuto di vitamina A e C va a lavorare sulla salute del collagene, responsabile della rigenerazione cellulare della pelle. Insomma, sono un ottimo modo per prevenire le rughe e inoltre ci danno più energia.

2-AIUTANO LA MEMORIA

Sostengono le funzioni cerebrali, aiutando la memoria. In particolare sono le antocianine (antiossidanti) che alimentano l’attività mnemonica.

3-SONO AMICI DELLA LINEA

Sempre la presenza di antiossidanti influiscono sul metabolismo. In particolare i catechini e i polifenoli presenti hanno un effetto bruciagrasso, che si concentra in particolare sulle cellule adipose addominali. Quindi i mirtilli si possono inserire nella dieta quotidiana senza alcun timore per la linea.

4-SONO DRENANTI E FAVORISCONO LA CIRCOLAZIONE

I mirtilli contengono acqua e minerali, quindi favoriscono la diuresi contrastando la ritenzione idrica e, al tempo stesso, impedendo ai batteri di aderire sulla parete delle vie urinarie.

Inoltre il mix di Vitamina A e C, acido citrico, manganese e mirtillina rafforza le pareti dei capillari migliorando la circolazione sanguigna.

5-MIGLIORANO LA VISTA

Fin da piccoli ci hanno detto che i mirtilli aiutano la vista ed è vero. Sempre le antocianine portano benefici alla retina grazie alla rodopsina, una proteina che migliora la capacità di vedere anche con poca luce.

COSA C’E’ DA SAPERE SU LILLO IL MIRTILLO

Nei campi di Garden Steflor, come fossero degli immensi orti, ogni singola pianta di mirtillo viene curata e coltivata con le dovute attenzioni e a Km0.

Si tratta di più di 3000 piante di ben 6 varietà diverse di mirtilli nero, raccolti proprio nel particolare momento della maturazione, con un’accurata selezione: una garanzia di qualità, autenticità e massima genuinità del prodotto.

Lillo il Mirtillo mantiene il suo sapore e l’aroma naturale proprio grazie a questo rispetto per l’ambiente e alle “coccole” degli operatori che vivono la raccolta e la piacevolezza della vita di campagna.

