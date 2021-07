Il Salone del Camper porta alla scoperta del Friuli Venezia Giulia

Il Salone del Camper di Parma propone itinerari esperienziali perfetti come la Strada dei vini e dei sapori del Friuli Venezia Giulia

Non solo camper e accessori, ma anche idee di viaggio. Il Salone del Camper propone itinerari esperienziali perfetti per chi ama viaggiare in camper o caravan e spostarsi alla scoperta di territori sempre nuovi, che strizzano l’occhio ai sapori. Come la Strada dei vini e dei sapori del Friuli Venezia Giulia. Un’unica strada del vino che percorre tutto il Friuli Venezia Giulia con l’intento di promuovere il turismo e l’enogastronomia regionale. La Strada del Vino e dei Sapori si declina in sei diverse esperienze per vivere il territorio come contenitore di experience legate al food & wine. Dalla riviera alle Dolomiti Friulane, dal Collio al fiume Tagliamento, dai Magredi al Carso fino alle dolci colline che abbracciano San Daniele del Friuli e Udine, s’intrecciano preziosi itinerari tutti da scoprire sulla scia del gusto e degli ottimi vini che porteranno il turista in terre di storia e tradizione tra cui Pordenone, Gorizia, Aquileia e Cividale.

Inoltre, chi visita il Salone del Camper non può mancare l’appuntamento con Caseifici aperti. Sabato 11 e domenica 12 settembre 2021 ritorna l’evento dedicato alla produzione di Parmigiano Reggiano DOP. Visite guidate ai caseifici e ai magazzini di stagionatura, spacci aperti, eventi per bambini e degustazioni che, uniti alla passione dei casari, offriranno la possibilità di vivere un’esperienza unica: un viaggio alla scoperta della zona d’origine della DOP più amata e delle sue terre ricche di storia, arte e cultura. Partecipare a Caseifici Aperti è semplice: basta visitare il sito del Consorzio, parmigianoreggiano.com e accedere all’area dedicata dove presto sarà disponibile la lista dei caseifici aderenti.

App per scoprire il territorio

Il camperista sempre in movimento e alla ricerca di itinerari insoliti può scaricare l’App gratuita Salone del Camper, risorsa indispensabile per organizzare la propria visita e permanenza al Salone, che riporta una mappatura completa e interattiva di tutte le aree di sosta grazie alla collaborazione con Plein air. Come ulteriore strumento di lettura del territorio il Salone consiglia l’App tabUi, che propone itinerari turistici di qualità ed emozionali, approfondimenti utili per chi in occasione del Salone del Camper vuole organizzare con anticipo tour enogastronomici o alla scoperta delle meraviglie del territorio. “Con tabUi APP – spiega Giorgio Proglio, CEO tabUI APP – abbiamo intercettato le esigenze dei camperisti sviluppando una sezione a loro dedicata. La partenership con il Salone del Camper ci onora sotto tutti i punti di vista e ci permetterà di offrire un servizio sempre più presente e capillare nel mondo outdoor”.

Due ricette da provare in camper

Sei in Friuli Venezia Giulia? Come non provare la ricetta del Frico. È semplice, veloce, buono e ti fa sentire parte della terra che stai visitando. Per chi invece visita il Salone del Camper e ne approfitta per conoscere meglio i dintorni di Parma e le sue meraviglie, non può mancare una ricetta a base di Parmigiano Reggiano.

Ecco due ricette, realizzate da due ristoranti del Unione del Buon ricordo, che verranno proposte durante gli Show cooking, con tutti gli accorgimenti per realizzarle, con pochi attrezzi e in un piccolo spazio.

Frico

Ristorante Il mestolo, Siena. Chef Nicoletta Mariella e Gaetano de Martino

Ingredienti:

Patate

Montasio stravecchio

Montasio fresco

Sale

Olio Evo

Per guarnire: salvia, prezzemolo riccio, olio di semi di girasole

Procedimento:

Pelare le patate e grattugiarle con la grattugia a 4 facce con la grana grossa. Mettere le patate in una ciotola e condirle con un pizzico di sale. Scaldare una padella con un filo d’olio. Versare le patate e farle cuocere per qualche minuto. Una volta pronte, aggiungere il Montasio tagliato a coltello, mescolare e pressare quindi la preparazione. Portare il tutto a cottura, formando una crosticina su entrambi i lati, tenendola in movimento con la padella. Scaldare poco olio di semi e friggere il prezzemolo e la salvia.

Impiattare e servire caldo.

Crema di Parmigiano

Osteria di Fornio, Fidenzia (Pr). Chef Cristina Cerbi, Michela Morini, Leonardo Luvisutto.

Ingredienti:

200 gr Parmigiano Reggiano 14 mesi

30/40 ml di whisky irlandese

Latte quanto basta

Miele

Noci, facoltative

Procedimento:

Tagliare a tocchetti il Parmigiano Reggiano, metterlo nel boccale del mixer, unire il whisky e frullare. Aggiungere a filo un po’ di latte fino a ottenere una crema liscia. Versare in una tazzina e irrorare la crema con il miele. Ultimare con una manciata di noci.

La crema è ottima da spalmare su crostini di pane per un aperitivo.

Info: Salone del Camper di Parma, Fiere di Parma, Viale delle Esposizioni 393 A, Parma tel. 0521 9961, , Fiere di Parma, Viale delle Esposizioni 393 A, Parma tel. 0521 9961, www.salonedelcamper.it