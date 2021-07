I The Mills tornano con un singolo estivo

I The Mills tornano con “A liar in the sun”: disponibile online su tutte le piattaforme digitali un singolo estivo dolceamaro

Morris e sodali ci regalano, per la stagione estiva, un singolo che è un urlo di rinascita, una ammissione di colpe, una nuova chance. La formula è quella di un sound fresco, che pesca a piene mani dalla terra di Albione. Fuori per Dischi Soviet Studio.

I The Mills nascono ad inizio 2019, ultimo progetto di Morris (già New Ivory e Muleta) per “rielaborare i miei demoni come fossi su un’amaca in una stazione di servizio”. L’album d’esordio Cerise è stato pubblicato nel 2020 da Overdub Recording. La band, nel frattempo stabilizzatasi attorno a Morris e Augusto Dalle Aste, ha visto il successivo inserimento di Federico Leder, quindi dell’ultimo arrivato Piero Pederzolli. Nell’Aprile 2021 pubblicano il singolo Useless per Dischi Soviet Studio.

“A LIAR IN THE SUN è la sempre più crescente consapevolezza del mio non esserlo stato in passato. I punti si stanno unendo e scrivo qui la mia espiazione e dichiarazione di intenti. Ho chiuso molte porte, vedo ora la profondità di nuove prospettive”.

Ascolta A Liar In The Sun qui: https://backl.ink/147185899

Scarica A Liar In The Sun QUI

CREDITS

Il brano è stato registrato, mixato e masterizzato da Matt Bordin all‘Outside Inside Studio durante l’Autunno 2020.

Scritto da Morris, eseguito da The Mills.

Morris (Voce e chitarra), Lorenzo Valè (Chitarra solista), Augusto Dalle Aste (Basso elettrico), Piero Pederzolli (Batteria).

