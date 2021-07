Arthur Miles con La Giorgio Khawam band live a Brescia

Arthur Miles con La Giorgio Khawam band in concerto al Devil Kiss Brescia: curatore della rassegna Roberto Bellan, storico musicista cittadino

Arthur Miles nasce nello stato dell’Indiana e vanta una carriera lunga oltre 55 anni. Nipote di Wes Montgomery, uno dei padri del “Jazz Guitar”, inizia a suonare da professionista all’età di 16 anni diventando, in breve tempo, uno dei più conosciuti bluesman californiani. Nel corso della sua carriera Arthur ha lavorato con artisti illustri del calibro di Big Joe Turner, Josè Feliciano ed Edwin Starr.

Partecipa a numerose tournée, portando la sua splendida voce e la sua carica di bluesman in Giappone, Canada, Europa, approdando anche in Italia dove collabora alla realizzazione di “Blues”, l’album di Zucchero, dando la sua calda e corposa voce, propria di un cantante della black music, all’apertura del pezzo “Senza una Donna” oltre alla parte parlata di “Il Diavolo in me”. Questa collaborazione dura da oltre 30 anni.

Il fortunato incontro con Renzo Arbore lo porta a partecipare nella tramissione “Quelli della Notte” ed a seguito nel 1987 partecipa al Festivalbar con il brano “Heyah Heyah” di Frank Raya. Da menzionare inoltre, i numerosi tour insieme alla famosa cantante Gloria Gaynor e la partecipazione a numerosi show televisivi musicali oltre alle collaborazioni con artisti quali Paolo Conte, Loredana Bertè e Pierangelo Bertoli.

La sua discografia, oltre ai successi “A tripin’ on your love” e “Helping hand” che restano a lungo nei primi posti delle classifiche Londinesi, vanta dodici LP, oltre trenta singles e la partecipazione a numerose compilation. Recentissima è la nuova raccolta di canzoni d’amore intitolata “Language of Love” raccolta che descrive nello stile di Arthur, i vari momenti di una storia d’amore. Questo lavoro composto per la maggior parte da brani originali scritti da Arthur ed interpretati con il suo stile davvero unico.

Cantante, compositore, paroliere, tastierista, Band leader, Produttore, ecco le skills che completano e rendono Arthur Miles un artista completo.

Ingresso LIBERO

inizio live ore 21.00

Posti a sedere limitati, prenotazione obbligatoria :

3889738388

https://www.facebook.com/devilkissbrescia/