Women Value Company 2021: selezionata Techyon

Women Value Company 2021 Techyon selezionata tra più di 800 aziende italiane poiché si è distinta nel campo della parità di genere

Techyon, società di Head Hunting esclusivamente specializzata nel segmento Information Technology, è stata selezionata tra oltre 800 aziende per il Women Value Company 2021.

L’iniziativa

Individuata come una delle imprese maggiormente rappresentative dei valori del programma “Women Value Company – Inclusione, talento femminile e parità di genere: risorse strategiche per la crescita e l’innovazione aziendale”, Techyon si è distinta nel campo della parità di genere, attuando politiche e strategie concrete e innovative, per garantire a uomini e donne pari opportunità e riconoscimenti di carriera.

“Nell’odierno mercato del lavoro sussistono ancora condizioni di mismatch nei percorsi di carriera tra donne e uomini: le carriere femminili sono in genere più lente e accidentate, le differenze retributive sono ancora rilevanti, le competenze femminili non ottengono gli stessi riconoscimenti e risultano ancora lacunose le politiche familiari e i metodi di conciliazione tra vita e lavoro” – Fondazione Marisa Bellisario. Da qui la volontà di premiare aziende impegnate nella promozione di una cultura aziendale improntata alla parità di genere.

Le caratteristiche di Techyon

Techyon si distingue da sempre per una cultura aziendale volta alla promozione della parità di genere e alla premiazione del merito:

Più del 90% delle posizioni manageriali è ricoperto da donne (risultato di una politica di selezione totalmente volta a premiare il talento);

L’adozione della modalità di lavoro in smart working favorisce l’equilibrio vita lavorativa/vita privata;

L’orientamento aziendale volto al raggiungimento degli obiettivi supporta ulteriormente il work life balance.

“Le caratteristiche di Techyon e le politiche a supporto del work life balance dei collaboratori – donne e uomini – sono in continua evoluzione. Le iniziative fin qui attuate sono solo l’inizio: realizzeremo ancora numerosi progetti che porteranno Techyon a essere un modello per le altre imprese” – Carlotta Malacarne, People & Organization Leader di Techyon.