“Sei bellissima”: fuori in digitale il singolo di Dib

BIOGRAFIA Mattia Giglio in nome d’arte Dib, è un ragazzo romano classe 2000, che ha iniziato a scrivere all’età di 13 anni a seguito del suo trasferimento dalla sua abitazione alla casa dei nonni a causa di problemi familiari tra cui la perdita della madre.

Essendo sempre stato un grande ascoltatore di musica fin dai tempi del compact disk, ha iniziato a scrivere testi per sua mamma e per una ragazza di cui era follemente innamorato. Da quel giorno la musica, senza accorgersene, è diventata la sua priorità giornaliera, il suo hobby ed il suo passatempo preferito. Dib all’età di 15 anni ha iniziato a fare freestyle divenendo un’abitudine giornaliera e una valvola di sfogo per tutti i problemi che non riusciva ad esporre alla sua famiglia. Dai 13 fino ai 20 anni ha continuato a scrivere moltissimi testi che ha in parte smarrito e in parte stracciato perché riteneva di poter fare sempre meglio. Quest’anno è stato contattato un suo amico il quale è diventato il suo manager che gli ha dato l’opportunità di mostrare il suo talento pubblicando su tutte le piattaforme i suoi primi due pezzi intitolati “Così come sei” e “Sei bellissima”. Per quanto riguarda il suo genere musicale preferito lui riferisce di non aver mai avuto preferenze e di aver sempre ascoltato tutti i generi musicali ha sempre scritto testi che spaziavano dal funk al rap, dalla Trap all’hip-hop, dal soul blues al rock.

Presto usciranno moltri alti suoi brani e in proggetto per il 2022 ha il suo primo album.