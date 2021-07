Previsioni meteo 27 luglio 2021: ancora caldo al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, martedì 27 luglio 2021: anticiclone nordafricano ancora in azione su gran parte delle nostre regioni con temperature oltre le medie stagionali

Condizioni meteo all’insegna della stabilità sull’Italia in questi ultimi giorni del mese di luglio che trascorreranno in compagnia dell’anticiclone nordafricano su gran parte della Penisola. Nella giornata di oggi avremo dunque poche variazioni di rilievo, ad eccezione di maggiore stabilità al settentrione. Sul resto dell’Italia, come detto, saranno protagonisti caldo e afa con città da bollino rosso e da bollino arancione come indicato dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS caldo e afa continueranno ad essere protagonisti sulle regioni centro-meridionali almeno fino alla fine del mese. Andrà un po’ meglio al Nord, che continuerà ad essere lambito da correnti più fresche che porteranno anche nuove piogge e temporali pomeridiani nel corso della settimana. Regna l’incertezza sull’inizio del mese di agosto: GFS vede una fase più dinamica, con il progressivo cedimento dell’anticiclone e il ritorno del maltempo su tutto il Nord e il Centro Italia. Per il modello europeo continuerà invece il grande caldo.

Intanto per oggi, martedì 27 luglio 2021, al Nord Italia nuvolosità irregolare su tutti i settori con piogge sparse al Nord-Ovest, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora nubi sparse e schiarite ma con possibilità di temporali sulle Alpi e tra Piemonte e Lombardia. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile sui settori alpini con piogge sparse, variabilità asciutta altrove.

Al Centro al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli irregolarmente nuvolosi ma con tempo asciutto. Migliora in serata con ampie schiarite in arrivo su tutte le regioni. Vènti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

In Toscana condizioni di tempo stabile nella giornata con cieli poco nuvolosi sulla costa e sulle zone interne per tutta la giornata; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, possibili piogge isolate sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi ovunque.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento al Centro-Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.