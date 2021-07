Pietrosauro duetta con Clementino in Favorita”

“Favorita” è il nuovo singolo di Pietrosauro che nel brano duetta con Clementino: la canzone è online su tutte le piattaforme streaming

Dopo aver infiammato il palco di The Voice Senior Italia con un freestyle che ha fatto il giro dei principali social network – collezionando un numero incredibile di visualizzazioni in pochissimi giorni – Pietrosauro e Clementino tornano ad unire stili e voci in “Favorita” (THEWEBENGINE), il loro nuovo singolo.

Due generazioni, due universi apparentemente distanti, quasi antitetici, trovano nella musica il perfetto punto d’incontro, fondendo la vocalità ricca di sfumature e l’estro creativo di Pietrosauro – al secolo Pietro Dall’Oglio – alle barre ed al flow incisivo ed iconico di uno dei pilastri del rap-game italiano, Clementino.

Un brano inaspettato tanto quanto desiderato dai suoi due interpreti ed acclamato dal pubblico; un mix potentissimo di sonorità latineggianti – composte da Uness Beats, tipicamente estive, con la tradizione mediterranea e cantautorale, per un risultato freschissimo, in perfetto equilibrio tra pop, rap e trap.

La dinamicità del dialetto partenopeo si intreccia alla sensualità della lingua spagnola, in una “taranta-trap” accattivante e coloratissima a cui è davvero impossibile resistere.

«Dopo la meravigliosa esperienza a The Voice Senior – dichiara Pietrosauro -, ho voluto dare vita insieme a Clementino ad una vera e propria hit estiva, un pezzo che potesse far ballare e divertire, come simbolo di leggerezza e, soprattutto, ripartenza. Mi auguro che tra le varie proposte musicali di questa estate, la nostra canzone possa essere la “Favorita”!».

Tra genialità, ironia ed irriverenza, questo insolito ma azzeccato duo presenta un brano che arriva e sa parlare agli ascoltatori di tutte le età, avvicinando i giovani alle sonorità a cui da sempre attinge la cultura musicale italiana, specialmente quella napoletana ed il pubblico più adulto ad un rap diretto, arguto e sagace, in grado di divertire e coinvolgere miscelando il valore della semplicità al desiderio di evasione e spensieratezza che ci accomuna dopo un lungo periodo di restrizioni, per tornare a vivere l’estate – e la vita – come la nostra stagione “Favorita”.

Biografia.

Pietrosauro, pseudonimo di Pietro Dall’Oglio è un poliedrico artista romano classe 1957. Dopo una brillante carriera nell’imprenditoria, negli anni Ottanta si fa notare per il suo estro creativo, venendo riconosciuto come uno dei migliori percussionisti afrocubani italiani. Si dedica assiduamente alla scrittura ed alla composizione di brani appartenenti alla World Music ed al cantautorato, avvicinandosi, nel secondo decennio del 2000 alla Trap. L’incontro con il sottogenere dell’Hip Hop nato nel Sud degli States, lo porta, nel 2020, a partecipare alla prima edizione di The Voice Senior Italia, diventando il primo cantate rap-trap di tutte le edizioni mondiali del format ed attirando verso di sé i favori del pubblico e dei giudici, tra cui il rapper Clementino, che lo sceglie come membro della sua squadra. Grazie a questa scintilla artistica innescata tra i due, pochi mesi più in là, nasce “Favorita”, singolo che li vede duettare su una produzione latin-pop-trap, in grado di abbracciare il pubblico di ogni età e che riconferma Pietrosauro come uno degli artisti più eclettici del panorama musicale italiano.

