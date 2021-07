Nuovo studio sul mal di schiena grave nelle donne

Il mal di schiena grave è stato associato a un modesto aumento della mortalità per tutte le cause tra le donne secondo una nuova ricerca

Il mal di schiena è stato associato a un modesto aumento della mortalità per tutte le cause tra le donne, secondo i risultati di una revisione sistematica e di una meta-analisi pubblicata sul Journal of General Internal Medicine.

“Come medico che si prendeva cura di pazienti con mal di schiena, avevo sentito – e sento ancora spesso – altri medici o ricercatori dire: ‘il mal di schiena è invalidante, ma non ti uccide'”, evidenzia Eric J. Roseen, DC, MSc, un assistente professore di medicina di famiglia presso la Boston University School of Medicine. “Ho pensato che se il mal di schiena fosse la principale causa mondiale di disabilità e se la disabilità fosse associata alla mortalità, allora il mal di schiena invalidante o che limitava l’attività poteva essere associato alla mortalità”.

Per testare la sua ipotesi, Roseen e colleghi hanno condotto una ricerca sistematica della letteratura pubblicata utilizzando i database PubMed, Web of Science ed Embase dall’inizio fino a marzo 2019.

Sono stati inclusi studi di coorte prospettici in lingua inglese che valutavano l’associazione del mal di schiena con la mortalità per tutte le cause con periodi di follow-up superiore a 5 anni. Tre revisori hanno valutato indipendentemente studi, abstract e il rischio di bias utilizzando lo strumento Quality in Prognosis Studies (QUIPS).

Una meta-analisi degli effetti casuali ha stimato gli odds ratio combinati (OR) e gli intervalli di confidenza (CI) al 95%. La potenziale modifica dell’effetto da parte di fattori ipotizzati a priori (età, sesso e gravità del dolore alla schiena) è stata valutata con meta-regressione e stime stratificate.

In totale sono stati esaminati 11 studi prospettici di coorte comprendenti 81.337 adulti che hanno valutato l’associazione tra il mal di schiena e la mortalità per tutte le cause. L’età media dei partecipanti variava da 40 a 83 anni e sono stati seguiti da 5 a 23 anni. Cinque degli studi sono stati condotti nei paesi scandinavi, tre nel Regno Unito e uno negli Stati Uniti, in Israele e in Australia.

I ricercatori hanno riferito che la presenza di qualsiasi mal di schiena non era associata ad un aumento della mortalità (OR=1,06; 95% CI, 0,97-1,16), ma era associata alla mortalità negli studi che coinvolgevano solo donne (OR=1,22; 95% CI, 1,02-1,46) e adulti con mal di schiena più grave (OR=1,26; 95% CI, 1,14-1,4).

“Un risultato coerente tra gli studi è che un lieve mal di schiena, o mal di schiena che non interferisce con l’attività quotidiana, non sembra aumentare il rischio di mortalità”, ha detto Roseen nell’intervista. “Tuttavia, il mal di schiena più frequente o invalidante era associato a un aumento della mortalità. Ciò è coerente con gli studi di altre condizioni muscoloscheletriche comuni”.

Ha notato che i pazienti con mal di schiena dovrebbero continuare con le attività quotidiane fino a quando non possono più tollerare il dolore. Ha anche sottolineato che l’ACP, associazione americana dei medici di famiglia, raccomanda che i pazienti con lombalgia acuta o cronica debbano provare prima i trattamenti non farmacologici.

“I pazienti a volte scoprono che uno di questi approcci funzionerà meglio per loro, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per abbinare i pazienti a terapie particolari”, ha detto Roseen. “Il mal di schiena si ripresenta spesso nel tempo e questi trattamenti non farmacologici possono essere utilizzati in sicurezza per gestire episodi di mal di schiena o riacutizzazioni dei sintomi”.

Ha avvertito che l’uso di trattamenti farmacologici a lungo termine – inclusi FANS e oppioidi, che sono stati collegati a gravi eventi avversi – “sono in genere raccomandati solo per l’uso a breve termine”.

Bibliografia

Roseen E. J. et al., Association of Back Pain with Mortality: a Systematic Review and Meta-analysis of Cohort Studies. J Gen Intern Med . 2021 Apr 19. doi: 10.1007/s11606-021-06732-6. leggi