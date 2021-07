Michael Malarkey live il 29 marzo 2022 al Biko di Milano

Michael Malarkey in concerto dal vivo il 29 marzo 2022 al Biko di Milano: i biglietti per l’evento sono già disponibili su Ticketone

Michael Malarkey torna in Italia per un appuntamento unico ed esclusivo martedì 29 marzo al Biko di Milano. I biglietti e i VIP Pack in numero limitato sono disponibili sul circuito ufficiale Ticketone.

Cantautore e attore di successo, Micheal Malarkey ha annunciato finalmente un nuovo tour in Europa per il 2022, in una speciale veste intima e emozionante in solo. I concerti saranno una rara opportunità per ascoltare Michael in particolari versioni acustiche dei suoi brani più famosi. Non mancherà ovviamente nuova musica alla quale il cantautore sta lavorando che potremo ascoltare già dal prossimo autunno su tutte le piattaforme digitali.

Nato in Libano, da padre american o di origini irlandesi e da madre inglese di origini arabo-italiane, Malarkey nel 2006 si trasferisce a Londra per studiare recitazione alla London Academy of Music and Dramatic Art. Dopo varie apparizioni in cortometraggi e film, nel 2014 entra ufficialmente a far parte del cast della serie TV americana The Vampire Diaries, interpretando il vampiro Enzo, ruolo che gli consente di affermarsi al grande pubblico.

MICHAEL MALARKEY

29 marzo 2022 – Biko – Milano

29 marzo 2022 – Biko – Milano
Biglietti disponibili su Ticketone. info su www.bpmconcerti.com