Malattie muscoloscheletriche legate a disfunzioni sessuali

Le disfunzioni sessuali sarebbero legate a malattie muscoloscheletriche croniche non infiammatorie secondo una nuova ricerca

I pazienti con malattie muscoloscheletriche croniche non infiammatorie spesso sperimentano disfunzioni sessuali ed effetti negativi sulle loro relazioni a causa della loro condizione, secondo una meta-analisi pubblicata su Arthritis Care & Research.

“La salute sessuale e l’armonia delle relazioni sono componenti importanti della qualità della vita per molte persone, tuttavia questi argomenti non sono affrontati di routine nella pratica clinica nella cura del dolore muscoloscheletrico”, sottolinea Andrew M. Briggs, della Curtin University, in Australia.

“Comprendere le associazioni tra dolore muscoloscheletrico cronico e funzione sessuale compromessa e relazioni interrotte è quindi importante per informare l’assistenza olistica e centrata sulla persona”, ha aggiunto.

“Mentre sono stati intrapresi alcuni studi specifici per condizione e condotte alcune revisioni narrative, in precedenza non era stata intrapresa una rigorosa revisione sistematica sull’ampiezza delle condizioni di dolore muscoloscheletrico”.

Per esaminare l’associazione tra dolore muscoloscheletrico cronico primario e secondario e disfunzione sessuale e relazionale, Briggs e colleghi hanno condotto una revisione sistematica della letteratura di quattro database elettronici.

Concentrandosi sul periodo dal 1 gennaio 1990 al 5 settembre 2019, i ricercatori hanno analizzato studi epidemiologici e qualitativi trasversali e prospettici tra coorti con dolore muscoloscheletrico non infiammatorio primario o secondario cronico, definiti dai criteri di classificazione ICD-11. La funzione e la salute sessuale sono state definite utilizzando i criteri dell’OMS.

In tutto, i ricercatori hanno incluso 51 pubblicazioni nella loro analisi, inclusi 46 studi quantitativi, tre qualitativi e due con metodi misti. Le dimensioni del campione variavano da 13 a 12.377, con un’età media compresa tra 32,6 e 69,2 anni.

Secondo i ricercatori, studi di coorte controllati trasversali “riportano costantemente” una funzione sessuale peggiore tra gli individui con dolore rispetto a quelli senza dolore. Tra i 15 studi che riportano i risultati per l’indice della funzione sessuale femminile, 14 hanno dimostrato punteggi medi pari o inferiori a 26,55 per il gruppo del dolore, suggerendo una disfunzione sessuale.

Nei quattro studi che riportano l’indice internazionale della funzione erettile, le coorti del dolore hanno dimostrato punteggi medi di sottoscala costantemente più bassi. I punteggi della sottoscala della funzione erettile erano pari a 25 o meno, suggerendo una disfunzione erettile.

Nel complesso, la meta-analisi ha rivelato tre temi chiave: funzione sessuale compromessa, relazioni intime compromesse e dolore che colpisce l’identità sessuale, l’immagine corporea e l’autostima.

“Abbiamo costantemente identificato una funzione sessuale compromessa nelle persone con condizioni di dolore muscoloscheletrico rispetto al gruppo di controllo”, ha detto Briggs. “Questa osservazione era coerente indipendentemente dalla condizione. Questa scoperta suggerisce che il problema è significativo per le persone che convivono con dolore muscoloscheletrico.

In secondo luogo, la natura degli impatti riportati si estendeva oltre la funzione fisiologica, ad esempio, la funzione degli organi sessuali, per includere gli impatti sui domini funzionali, sociali e psicologici.

“In terzo luogo, la maggior parte dei dati erano quantitativi e i risultati misurati tendevano ad essere di portata ristretta, il che significa che c’erano meno informazioni sull’esperienza vissuta da studi qualitativi, il che potrebbe indicare un divario di conoscenza”, ha aggiunto.

“I dati suggeriscono che la disfunzione sessuale e le relazioni intime interrotte sono comuni nelle persone che vivono con dolore muscoloscheletrico cronico. Per i medici, questo significa che potremmo aver bisogno di considerare questi problemi in modo più intenzionale nella pratica clinica al fine di fornire un’assistenza olistica e centrata sulla persona”.

