Il sistema Trainect migliora lo stato psicofisico dei dipendenti

Trainect ha creato una piattaforma che permette alle aziende di migliorare lo stato psicofisico dei propri dipendenti, ricompensandoli per il loro impegno

Stress e distanziamento sociale hanno un impatto negativo sul benessere lavorativo e sulla produttività aziendale. Le ricerche dimostrano che il 67% delle persone riporta un maggiore livello di stress aumentato a seguito dello smartworking. Infatti, a causa della nuova normalità e della pressione sul posto del lavoro siamo costretti ad essere sempre più produttivi e ci ritroviamo sull’orlo del bournout. Nell’ultimo anno il tema della salute all’interno delle aziende è diventato centrale, il link tra wellbeing e produttività è sempre più marcato.

Sono sempre di più le aziende che si trovano ad affrontare problemi legati al bornout ma andare in ferie spesso non è la soluzione più efficace. O almeno, non risolve il problema nel lungo periodo.

Per aumentare il benessere aziendale, in maniera continuativa e con un reale impatto sui lavoratori, Alberto Ronco, Federico Anagni, Simone Proietti Timperi e Loris Nanni hanno ideato una nuova piattaforma, Trainect, che permette alle aziende di offrire un benefit aggiuntivo ai loro dipendenti: monitorare e migliorare il proprio livello di benessere con dei percorsi di allenamento personalizzati attraverso sfide e classifiche tra utenti e ad aziende.

Come funziona Trainect: tech e gamification per un benessere di team (e non solo)

La startup effettua un checkup iniziale per misurare il livello di benessere dell’azienda, un “wellness score” basato su: benessere fisico, benessere mentale e team building. Successivamente la piattaforma proprietaria della startup consente ai lavoratori di fruire di contenuti on demand, sia video che in versione podcast, sia per allenarsi, che per fare meditazione ed è potenziata da un sistema di AI e machine learning che fornisce un punteggio ai singoli utenti così da tracciare i loro progressi e portarli ogni giorno a migliorarsi un po’ di più.

Le aziende che hanno scelto Trainect, possono dare ai propri dipendenti la possibilità di allenarsi a casa, in ufficio o al parco, incentivati da un sistema di gamification che attribuisce dei punti per ogni allenamento, dando anche la possibilità di bloccare direttamente in calendario lo slot di allenamento ed invitare virtualmente i colleghi ad allenarsi insieme.

Grazie alla tecnologia della piattaforma sia gli utenti che le aziende, come aggregato dei propri dipendenti, possono tenere traccia dei loro progressi e hanno anche la possibilità di utilizzare i punteggi ottenuti per trasformarli in crediti per sostenere progetti no profit e fare attività di charity.

“Il concetto di work-life balance oggi è diventato un criterio fondamentale per valutare il lavoro. Investire nella salute dei lavoratori e nel benessere, secondo alcuni studi, garantisce un aumento della produttività aziendale del 31% e vendite più elevate del 37%. Dati che permetteranno anche di rendere più attrattiva la propria azienda a nuovi talenti.” spiega Alberto Ronco, co-fondatore di Trainect.