Come vendere droga online (in fretta) 3 è su Netflix

Finalmente l’atteso ritorno di Moritz, interpretato da Maximilian Mundt, in Come vendere droga online (in fretta) 3. Creata da Philipp Käßbohrer e Matthias Murmann, la serie tedesca ha riscosso fina dalla prima stagione tantissimo successo. Al centro del racconto due studenti delle scuole superiori che hanno creato un business di droga online in Europa per riconquistare l’amore di una ragazza. La serie, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è basata sulla storia vera del diciottenne Maximilian S., che ha lanciato un commercio di droga in rete dalla sua camera da letto a Lipsia alla fine del 2013 con il nome in codice “Shiny Flakes”. Era in grado di vendere inosservato i farmaci per un valore di quasi quattro milioni di euro in tutta l’Europa. Nel novembre 2015 è stato condannato a sette anni di prigione e la sentenza è diventata definitiva nel marzo 2016

COME VENDERE DROGA ONLINE (IN FRETTA) 3, TRAMA

“Niente piano. Niente amici. Niente MyDrugs. Per Moritz, la storia si fa seria. Tieniti forte, la terza tagione sta arrivando“. Questi sono gli unici dettagli che Netflix ha rivelato sulla trama dei nuovi episodi di Come vendere droga online (in fretta) 3.

COME VENDERE DROGA ONLINE (IN FRETTA) 3, DATA DI USCITA

Come vendere droga online (in fretta) debutta il 27 luglio solo su Netflix.

COME VENDERE DROGA ONLINE (IN FRETTA) 3, IL TRAILER