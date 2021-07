A Firenze appuntamento con l’estate queer

Giovedì 29 si chiede a The Student Hotel la rassegna dedicata all’universo LGBTQI con una doppia proiezione

Ultimo appuntamento per la rassegna “Florence Queer Summer” dedicata a presentazioni, cinema e dj set nel cortile arcobaleno dell’hotel The Student di Firenze.

Giovedì 29 luglio a partire dalle 21 la rassegna ospita la proiezione di due film di Gabriella Romano, alla presenza della regista. Si tratta di “Nietta’s Diary”, documentario liberamente tratto dai diari di Antonietta-Nietta Aprà, la storica italiana dell’arte che visse ed operò tra Milano e due paesini del Piemonte, Sciolze e Cinzano. Nelle centinaia di pagine vergate a mano la donna narrò il suo quarantennale amore per Linda Mazzuccato, da lei soprannominata Flafi. La Romano mostra la vita quotidiana di due donne che si amarono in silenzio.

A seguire “Essere Lucy”. Lucy può narrare quasi tutto il ventesimo secolo partendo da un punto di vista decisamente inascoltato: il suo racconto è la preziosa e unica testimonianza della vita di una transessuale che ha vissuto i momenti più drammatici e dolorosi del Novecento, come la guerra e il campo di concentramento, la sua è una delle pochissime voci che ricordano la condizione degli omosessuali durante il fascismo in Italia.

La rassegna è stata realizzata in occasione del #PrideMonth dal collettivo di street artist carrarese A m’l rum da me e dal duo di designer Studio Sofa. La rassegna apre uno spiraglio su mondi tutti da scoprire, pieni di musica, colori e desiderio di rivoluzione, dal tributo a Paolo Nieri dell’Anatrà, uno dei pionieri del calcio gay- friendly in Italia, al documentario di Gabriella Romano sulla vita di Lucy.