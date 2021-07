Il rapper el Darky torna con il singolo “Voglio”

Il rapper el Darky online sulle piattaforme streaming con il singolo “Voglio”: un brano reggaeton per dare speranza alla ripartenza della vita notturna italiana

Per la seconda estate consecutiva, il DJ e producer Doctor Keos, questa volta insieme al rapper el Darky ha deciso di trasmettere speranza con un brano soft nell’ascolto. Dopo un periodo di blocco che ha colpito suramente il settore dello spettacolo “VOGLIO” invece di “vorrei” o “desidero” è un modo per comunicare al popolo e allo stato il fatto che l’intrattenimento e lo spettacolo non posso più stare fermi ad aspettare nella speranza, nel desiderio che qualcosa si possa fare.

In questo caso quindi c’è un imperativo sul verbo trattandosi di un “VOGLIO” accompagnato dal sottotitolo “La notte è ancora nostra” ricordando che noi giovani viviamo anche di notte e che non è un male considerando la frase finale presente nel video, nonché citazione di Bob Marley: “I love the night, because at night all the colors are the same and I am equal to other“, ovvero “Amo la notte, perché di notte tutti i colori sono uguali e io sono simile agli altri“.

Il video è stato fatto in modo amatoriale proprio per dimostrare, anche in questo caso, che la semplicità fa parte di questo progetto e che purtroppo la qualità è stata penalizzata dai budget mancanti che avrebbero potuto invece far realizzare altri progetti e di un’altro livello qualitativo.

I budget mancanti non sono relativi al solo blocco del settore dello spettacolo e dell’intrattenimento (e quindi una mancanza di fondi diretti), ma anche dei vari sponsor che avrebbero potuto partecipare per realizzare arte.

Anche la parte audio del progetto è stata realizzata a costo zero: lo stesso rapper, non potendo investire su uno studio di registrazione ha registrato il tutto in auto con una scheda audio ed un microfono acquistati in tempi passati.

“VOGLIO” è un grido di speranza di una terra, la Calabria (essendo i due artisti calabresi) già martoriata dalle mafie e dalle istituzioni politiche che favoriscono la mafia. “VOGLIO” è un grido di protesta di un Italia che ha bisogno di ripartire e che deve farlo con l’arte dimostrando che è possibile farlo anche con poco e meglio di altri paesi, ecco perché si è usato un sound internazionale e non di origini italiane, in quanto ci hanno sempre derubato dei nostri prodotti, ed ora è quindi il momento di riprenderci ciò che è nostro.

Inoltre, nel video non sono presenti scene notturne proprio perché in questo periodo è venuta a mancare, per tanto, essendo realizzata in periodo di coprifuoco, non è stato possibile realizzare le scene notturne essendo il video realizzato rispettando le normative vigenti tra (appunto) coprifuoco, distanza (ecco perché non sono presenti comparse nel video) e divieto di ballo (motivo per cui il brano non ha sonorità che spingono a ballare).

Partendo dalla notte che è ancora nostra e per dirigersi verso una nuova alba… quella della rinascita.

“Voglio” cantata dal rapper calabrese el Darky e prodotto dal DJ e produttore calabrese Doctor Keos è disponibile in tutti i migliori negozi digitali di musica e servizi di streaming.