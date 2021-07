Home Decor: a settembre torna Florence Trend

Le aziende italiane scelgono il salone Florence Trend: la fiera dedicata ai settori home, decor e gift si svolgerà dal 18 al 20 settembre

A tre mesi dall’apertura di Florence Trend, il salone dell’Home Decor in programma a Firenze dal 18 al 20 settembre a Fortezza da Basso, crescono le adesioni delle aziende. Un clima di fiducia nella ripresa economica, registrata dall’Istat anche a fine giugno, anima i preparativi della kermesse fiorentina organizzata dalla società Fivit srl.

A testimoniare la voglia di ripresa del settore giungono le adesioni sia delle aziende di marchi storici, ma anche quelle più giovani ed agguerrite sul mercato. Tradizione, fusione di stili, attenzione all’ambiente sono alcuni dei comuni denominatori delle aziende partecipanti che esporranno nuove collezioni progettate per arredare casa con stile, senza dimenticare il comfort.

“Nella difficoltà del periodo pandemico abbiamo riscoperto gli spazi domestici, ma anche il gusto di sentirci circondati dal bello – affermano gli organizzatori -, ne abbiamo bisogno e sono tante le famiglie che proprio in questo periodo hanno iniziato a ripensare e rinnovare lo stile delle proprie abitazioni”.

Il Salone organizzato dalla società Fivit srl, che gode del patrocinio del Comune gigliato e della Camera di Commercio di Firenze, ha la prerogativa di presentare in anteprima le sue collezioni dei segmenti produttivi. L’esposizione B2B, dedicata agli operatori del settore e buyers provenienti da numerosi paesi stranieri, per tre giorni, determinerà il mercato del prossimo anno della produzione italiana e della sua diffusione fuori dai confini nazionali.

Tra le prime aziende a confermare la partecipazione la lombarda Innova Living, specializzata in oggettistica e complementi di arredo, che fonde gli stili Industrial, Vintage, Eclettico ed Urban creando elementi di illuminazione, ceramiche, tessuti, quadri, tutti realizzati con materiali ricercati che donano atmosfere calde e accoglienti. Anche Novità Home, azienda molto attenta alla sostenibilità, che progetta e produce oggetti di arredamento e di mobili per interni e per esterni, con una originale fusione di Oriente e Occidente partecipa all’esposizione. Il gusto mediterraneo ispira una delle nuove collezioni, con vasellame dalle tinte tenui, che rievoca le rassicuranti suggestioni delle cucine familiari di un tempo.

Conferme ed adesioni importanti giungono anche dalla romana Royal Family, che da circa trenta anni identifica in Italia lo stile inglese di epoca vittoriana coniugando il design italiano con la celebre tradizione anglosassone. L’azienda è oramai punto di riferimento nella produzione di pregiati oggetti di argento Sheffield apprezzati in tutto il mondo. Importante anche la partecipazione di Aulica – PromOrf Diffusion. L’azienda francese a conduzione familiare, specializzata nella distribuzione di prodotti di articoli per la casa, in particolare dedicati alla mise en place, provenienti da Europa e Asia, sarà presente con l’importatore italiano. Tra le recenti collezioni, Ginko, In to the wild, Firenze, propongono tre differenti visioni dell’home decor, in stile natural, animalier e classico italiano.