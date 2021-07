Bitcoin Era – affidabile o truffa?

Internet è disseminato di siti web e piattaforme che promettono facili guadagni in poco tempo investendo sulle criptovalute. La promessa di introiti veloci fa sempre un pochino storcere il naso, ma ci sono alcuni elementi che possono aiutarci a capire se una piattaforma sia affidabile o meno.

Di fatti, la promessa di soldi facili e veloci non è di per sé una truffa: le criptovalute sono asset digitali caratterizzati da forti oscillazioni del loro valore. Queste variazioni possono avvenire nel giro di pochi giorni, mesi, ma anche di poche ore, e possono portare dei profitti notevoli a persone che hanno investito nel momento giusto.

Questo principio, tuttavia, si applica anche al contrario: aprire una posizione di acquisto di una valuta digitale al momento sbagliato può significare la perdita di parte dei propri risparmi, anche se solo a patto che si decida di vendere in perdita (in alternativa, si potrebbe tenere la valuta e pazientare, aspettando che il prezzo torni a salire nel corso del tempo).

Ecco perché è consigliabile, soprattutto per gli investitori inesperti, di affidarsi a qualcuno che possa guidarli durante i loro primi passi nel settore delle valute digitali.

Dunque, dal momento che è vero che la volatilità delle criptovalute è la migliore amica di possibili guadagni in breve tempo, ci sono altri fattori importanti da considerare. In primis, bisogna giudicare la bontà di una piattaforma di trading online per affidare i propri risparmi. La domanda qui è la seguente: Bitcoin Era è affidabile o è una truffa?

Scopriamolo assieme.

Una piattaforma di trading regolamentata

Bitcoin Era si configura come una piattaforma di trading legittima e regolamentata, autorizzata ad offrire i propri servizi di broker in qualsiasi Paese del mondo in cui questa attività è legalmente riconosciuta. Pertanto, non vi è il rischio di incappare in brutte sorprese legate a cattive intenzioni dei creatori: l’unico interesse della piattaforma è quello di offrire agli investitori la possibilità di fare trading di criptovalute in tempo reale e a costi vantaggiosi.

La regolamentazione consente alla piattaforma la possibilità di offrire costi di commissioni molto agevolati. Aprire una posizione, dunque, non costa tanto e, di conseguenza, lascia adito ad operazioni di trading intraday. Qualora l’investitore sia interessato ad investire nel lungo periodo, le commissioni diventano veramente irrilevanti.

La piattaforma, inoltre, dispone di un servizio clienti attivo 24h su 24 al quale i clienti possono porre tutte le domande che desiderano per risolvere dubbi, problemi e controversie di ogni tipo. Una buona piattaforma di broker online deve avere a cuore l’interesse economico degli investitori che operano sulla piattaforma. Bitcoin Era è proprio così, in quanto ripone negli investitori un ruolo chiave.

Un altro elemento cruciale per cui Bitcoin Era può essere tranquillamente considerata affidabile è la rapidità delle transazioni. Infatti, la piattaforma sfrutta protocolli di crittografia avanzati che, oltre a rendere le operazioni completamente sicure, sono pensati anche per favorire transazioni molto veloci. Di conseguenza, un trader può completare dei trade vincenti nel giro di pochissimi istanti. Inoltre, questo principio è fondamentale per tutti coloro che desiderano fare del trading una fonte cospicua di entrate.

Legato a quanto detto nel paragrafo precedente, una buona piattaforma deve disporre di una vasta gamma di sistemi di pagamento grazie ai quali gli utenti possono scegliere il metodo a cui sono più abituati e con i quali si sentono più al sicuro. I pagamenti vengono accettati da tutto il mondo, a testimonianza di quanto la piattaforma sia riconosciuta a livello internazionale.

Dulcis in fundo, la piattaforma deve essere progettata con un’interfaccia semplice ed intuitiva, in modo che l’utente possa destreggiarsi fluidamente tra i vari strumenti di investimento messi a disposizione. Bitcoin Era conosce bene l’importanza di poter scegliere tra varie criptovalute per diversificare i propri investimenti.

Un elemento non necessario, ma fortemente di valore, è la presenza di software che restituiscono segnali di trading precisi e in tempo reale. Bitcoin Era dispone di questa funzione, pensata per aiutare i principianti ad apprendere i meccanismi del trading e a cogliere i segnali nascosti nei grafici.

Non aspettare altro tempo. Se vuoi fare trading, il momento giusto è adesso. Iscriviti alla piattaforma e scopri il mondo emozionante del trading di criptovalute online.